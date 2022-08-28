نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل في وجود التزام بنكي والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح برنامج تمويل في وجود التزام بنكي واحد من أهم البرامج التي تقدمها البنوك السعودية إلى المواطنين من حاملي الجنسية الباحثين عن تمويل شخصي حتى لو في متعثرات أو مع وجود الالتزامات المالية من خلال بعض الجهات، فإذا قام المواطنين باقتراض قروض شخصية بدون تحويل راتب فإنهم يمكنهم الحصول على قرض سريع في نفس اليوم بأكثر من وسيلة لهذا سنتعرف على كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل في السعودية.

تمويل في وجود التزام بنكي

قام بنك الرياض بتقديم برامج كثيرة وتختلف عن بعضها البعض لكي تلبي احتياجات المواطنين منها برنامج تمويل في وجود التزام بنكي فالبعض يحتاج إلى تمويل شخصي 30 ألف ريال سعودي والبعض الآخر يحتاج إلى قيمة أكبر، وعلى حسب الالتزامات الشهري وصافي الدخل الشهري يمكن الحصول على التمويل البنكي من بنك الرياض في السعودية.

شروط تمويل عالي مع وجود التزامات

وضع البنك العديد من الشروط لكي يحصل المواطنين على تمويل توحيد الالتزامات المالية سواء عند الحصول على قرض شخصي أو عقاري أو الحصول على بطاقات ائتمانية لدى البنوك الأخرى، فإذا كان عليك مديونية وأنت من الحاصلين على الجنسية السعودية فيمكن التقديم على هذا الحل التمويلي بشرط ألا يكون السن أقل من ثمانية عشر سنة عند التسجيل، وسداد الدفعات والتعهد بذلك على مدار خمس سنوات.

كما أعلن البنك أن هذا التمويل شامل لكافة القطاعات في السعودية مثل القطاع الخاص والحكومي وأيضًا العسكري، ويمكن للمتقاعدين أيضًا التقديم على تمويل في ظل وجود التزامات مالية أخرى لدى بنوك أخرى، وينبغي أن يكون المتقدم من العاملين في الشركات المعتمدة ويحول الراتب إلى البنك ولمعرفة المزيد يمكن زيارة رابط برنامج توحيد الالتزامات بنك الرياض.

كم مبلغ تمويل توحيد الالتزامات المالية؟

أما عن قيمة المبلغ التمويلي المتوفر من خلال بنك الرياض فهو نصف مليون ريال سعودي بحد أقصى إذا كان العميل له وظيفة لدى أحد الشركات الغير معتمدة، ولكن عندما يعمل في أحد القطاعات المعتمدة فإنه يحصل على مبلغ تمويلي يصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي، وما يُميز هذا الحل التمويلي أنه متوافق مع الأحكام الإسلامية بناءً على رأي اللجنة الشريعة.