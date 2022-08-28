نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم الأرامل والمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكِ عزيزتي بعض الشروط لـ التسجيل في دعم الأرامل والمطلقات، فإذا كنتِ ممن هن بحاجة إلى الدعم المادي، تساهم الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية في مد يد العون للنساء من الأرامل والمطلقات؛ لمساعدتهن على عيش حياة كريمة، ومن أهم الجميعات الخيرية جمعية دعم الأرامل والمطلقات، بحيث تقدم لهم بعض الحلول التنموية التي تستهدف أفضل مهارات المرأة وتسعى لتطويرها بهدف إيجاد العمل المناسب، كما توفر جمعية دعم الدعم السكني لمن لا مأوى لهن من الأرامل والمطلقات، مما يسهم في تحقيق الإستقرار الأسري والإنسجام مع المجتمع وتحقيق الأمان ماديًا وسكنيًا للنساء، وفيما يلي أهم الشروط وطريقة التسجيل في جمعية دعم.

جمعية دعم الأرامل والمطلقات

تأسست جمعية دعم بمدينة مكة المكرمة، وكان الهدف الأساسي لها هو توفير الدعم لفئة النساء المطلقات والأرامل بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتمكينهن من تطوير أنفسهن بما يتيح لهن الفرصة للعمل والحصول على العائد المادي المناسب لهن، وتقدم الجمعية يد المساندة لأغلب المشكلات التي تواجه تلك الفئة من النساء في المجتمع السعودي، ويشمل ذلك الدورات التدريبية وتطوير المهارات لإعدادهن لسوق العمل، وكذلك تقدم الجمعية الاستشارات النفسية والقانونية والإجتماعية، وتسعى دائمًا لتحقيق ما يطمحن إليه مما يحقق لهن الرخاء، وينعكس ذلك بدوره على المجتمع السعودي.

التسجيل في دعم الأرامل والمطلقات

الولوج إلى موقع جمعية دعم الرسمي.

النقر على “دعم المستفيدات”.

الضغط على “مستخدم جديد”.

ادخال بيانات التسجيل مثل الإسم، الجنسية، الهوية الوطنية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

النقر على “تسجيل”.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في جمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات

على المتقدمة بطلب الاستفادة من دعم الأرامل والمطلقات التقدم بصورة من الأوراق الرسمية التالية:

الهوية الوطنية.

كارت العائلة.

عقد إيجار ساري باسم المستفيدة بالإسكان التنموي.

الضمان الإجتماعي.

ورقة الاستحقاق من سكني.

حكم بالإخلاء أو دفع الإيجار في حالة وجوده.

في حالة وجود حالات خاصة بالأسرة صورة من التقرير الطبي للحالة الخاصة.

في حالة الإعاقة العقلية للمستفيدة ينبغي توفر صورة من صك الولاية المسجل بسكني.

شروط التسجيل في دعم

للحصول على الموافقة على طلب استحقاق الدعم من جمعية دعم ينبغي توافر الشروط التالية: