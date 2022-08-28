نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم للمحتاجين منح ارض مجانية من وزارة الاسكان وشروط الاستحقاق لمواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل لطلب منح الأراضي المجانية وشروط الاستحقاق لعام 1444هـ – 2022م، حيث أن منح الأراضي السكنية تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين السعوديين الذين ليس لديهم سكن خاص بهم أو أن منازلهم بحاجة إلى ترميم أو تجديد، ووضعت الوزارة عدة شروط حتى يتم تحديد الفئات والأسر المستحقة للحصول على قطع أراضي سكنية من غيرهم وكل هذا سنقوم بتوضيحه بشكل تفصيلي عبر مقال اليوم. كيفية تقديم طلب منح الأراضي المجانية عبر “سكني” قم بالدخول على موقع منصة سكني الإلكترونية الرسمية من خلال الرابط الخاص به.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” عبر والوصول الوطني ثم قم بكتابة باقي البيانات بالترتيب.

يجب أن تراجع بياناتك جيدًا حتى تمنع حدوث أي خطأ وبعد التأكد من صحتها قم بالنقر على أيقونة “إرسال”.

ثم حدد إقامتك الحالية ثم انقر على أيقونة “متابعة” وبعدها اكتب كل المعلومات الخاصة بك ثم اضغط على زر “إكمال”.

اكتب كل المعلومات التي تخص أسرتك ثم انقر على أيقونة “تابع” وبعدها قم بالإجابة على باقي البيانات والأسئلة المطلوبة منك وانقر على “الحصول على الجدارة”.

بعد ذلك قم بالنقر على منصة “السوق عبر الإنترنت” وبعدها انقر على زر “الأرض المجانية” وحدد مخططك واستكمل باقي الخطوات واتبع التعليمات حتى تحصل على الأرض. شروط استحقاق منح الأراضي السكنية المجانية عمر الشخص المتقدم على منح الأراضي السكنية المجانية يجب ألا يقل عن عمر الخامسة والعشرين.

يجب على الشخص أو الأسرة التي تطلب المنحة أن تكون كلها سعودية الجنسية في الأصل والمنشأ.

يشترط عدم وجود أي مسكن خاص بالأسرة على الأقل قبل خمس سنوات من تقديم طلب الأراضي المجانية.

عدم استفادة الأسرة من أي دعم سكني سواء كان دعم خاص أو حكومي داخل السعودية.

وكذلك يجب أن تكون الأسرة المتقدمة على المنحة مقيمة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ويجب أيضًا أن تكون مستوفية لكل الشروط الخاصة بوزارة الإسكان السعودية بخصوص الحصول على منح الأراضي السكنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعم للمحتاجين منح ارض مجانية من وزارة الاسكان وشروط الاستحقاق لمواطني المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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