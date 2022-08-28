أجل قسطين وسدد مديونياتك بدون كفيل أو ضامن وبمبالغ مالية كبيرة

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عمر شويل - جدة أجل قسطين وسدد مديونياتك بدون كفيل ، برنامج تمويلي متاح لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، والذي يسمح للعميل بالحصول على مبالغ مالية كبيرة بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة وذلك من أجل سداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى ، كما يمكن للعميل الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال هذا المنتج.
تمويلك فورى بدون كفيل أو ضامن وأجل أول قسطين
تمويل فورى وسريع لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما أن هذا التمويل الشخصي متاح بمبالغ مالية كبيرة ، جاء هذا المنتج التمويلي كواحد من أهم المنتجات التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح البنك للعميل السعودي والعميل المقيم أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في سداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى في المملكة ، ويتم إيداع مبلغ التمويل المتبقي في الحساب البنكي الخاص بالشخص المتقدم بالطلب ، كما يعمل مصرف الراجحي علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل من خلال هذا المنتج التمويلي.
تعرف على أهم مميزات التمويل الشخصي لسداد المديونية من مصرف الراجحي
- قام مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بتصميم برنامج التمويل الشخصي لسداد المديونية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- هذا المنتج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2.5 مليون ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لسداد المديونية.
- يمكن أن يستفيد الشخص المتقدم بالطلب من إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة.
- العميل السعودي والعميل الوافد والعميل المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.
- يوفر مصرف الراجحي للعملاء من كافة الجنسيات خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي حتي 60 شهر.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، فيمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل حتي 36 شهر.
- يوفر مصرف الراجحي العديد من الحلول التمويلية التي تلبي جميع احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة ، والتى يمكن أن يطلع عليها العميل من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي علي الإنترنت ، واختيار الخدمة التمويلية التي يحتاج إليها.
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