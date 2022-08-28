متى تنزل دفعة شهر سبتمبر من حساب المواطن الدفعة 58

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عمر شويل - جدة حساب المواطن، هو برنامج دعم للأسر المستحقة بالمملكة، لمساعدتهم على تخطى الآثار الناتجة عن التضخم العالمي، وينتظر المسجلين بالبرنامج معرفة موعد نزول الدفعة 58 “دفعة شهر سبتمبر حساب المواطن”، وذلك بالنسبة للمستفيدين الجدد والقدامى.

موعد نزول دفعة شهر سبتمبر حساب المواطن

يتم إيداع الدفعة بحساب الأيبان البنكي لجميع المستفيدين التي تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، بداية من فجر يوم السبت 10 سبتمبر، ما لم تصدر تعليمات سامية بتقديم موعد الدفعات.

متى تنزل أهلية المستفيدين من حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر

تتم دراسة أهلية المستفيدين قبل نزول دفعة شهر سبتمبر ” الدفعة 58 “، وبالنسبة المستفيدين الجدد الذين قدموا طلب للحصول على دعم حساب المواطن قبل يوم 10 أغسطس وتمت الموافقة على موافقتهم قبل هذا التاريخ، فسوف تتم دراسة أهليتهم ضمن مستفيدس الدفعة عن شهر سبتمبر.

موعد دراسة الأهلية لحساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أجاب في تغريدة له على أحد استفسارات أحد المواطنين على تويتر، أنه إذا كان قد قدم طلب تسجيل مستفيد جديد، واستوفى المرفقات المطلوبة منه قبل تاريخ 10 أغسطس الجاري، فسوف تتم دراسة أهليته وسوف يتم إبلاغه بأنه مستوفي لشروط الأهلية ضمندورة شهر سبتمبر عبر حسابه ، ويمكن أن يعرف أنه مؤهل من خلال الدخول على ” دراسة الأهلية” في حسابه.

شروط أهلية حساب المواطن

لاستيفاء الأهلية يجب أن يكون المواطن المقدم سعودي الجنسية، أو ابن لمواطنة سعودية، أو غير سعودي متزوج من سعودية يحمل بطاقة تنقل، أو غير سعودية متزوجة من سعودي وتحمل بطاقة تنقل.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية خلال العام الأخير، بحيث لا يكون قد أقام خارج المملكة أكثر من 90 يوم متصلًا.

أيضًا من شروط استحقاق حساب المواطن ألا يكون المواطن المقدم مقيم في أي دار من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أيضًا يجب أن توافق بياناته التي أفصح عنها في البرنامج مع البيانات المسجلة في الجهات الأخرى ذات الصلة.

مع ملاحظة أن معايير الأهلية تختلف عن معايير الاستحقاق، حيث يمكن أن تنطبق عليك جميع الشروط السابقة، لكن لا تنزل دفعة حساب المواطن، والسبب في ذلك الاستحقاق يتوقف على الدخل الإجمالي لأفراد الأسرة وعدد أفراد الأسرة المسجلين كتابعين في البرنامج وأيضًا أعمارهم