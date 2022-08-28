التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمين tpl.etec.gov.sa تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني tpl.etec.gov.sa التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد إعلان حساب العناية بالمستفيدين التابع لمركز قياس الوطني عن مواعيد التسجيل للاختبار العام والتخصصي للرجال والنساء، كما أوضحت الهيئة مواعيد اختبارات الرخصة المهنية أيضاً، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل جديد في الرخصه المهنيه للمعلمين عبر نظام الرخص الإلكترونية، إلى جانب التعرف على موعد التسجيل في الرخص للمعلمين والمعلمات للعام الجاري.

التسجيل في الرخصة المهنية 1444

بدايةً نود توضيح ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث عرفتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها هي الوثيقة التي تصدر من الهيئة وفق معايير وإجراءات محددة يكون الحاصل عليها أو حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس بحسب مستويات محددة، ومدة زمنية محددة.

ويعتبر اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة في الوقت الحالي ثمانية وثلاثون تخصصاً، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التعليمية وأكدت على ضرورة الحصول على الرخصة المهنية كأحد شروط القبول في الوظيفة المتقدم عليها المعلم.

وقد أوضح مركز قياس مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية العام والتخصصي اليوم، ويجب العلم أنه يتم التسجيل في الاختبارات عن طريق موقع نظام الرخص الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه من خلال المقال، ومن يرغب في التعرف على إجابة سؤال متى يبدأ تسجيل الاختبارات؟ يمكنه ذلك من خلال التالي.

متى يبدأ التسجيل في الرخصة المهنية 1444؟

يتساءل الكثير من المعلمين والمعلمات الراغبين في أداء اختبار الرخصة المهنية للعام الجاري عن متى يتم فتح باب التسجيل في اختبار المعلمين عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني، لذلك قمنا بتوفير مواعيد التسجيل بالتالي:

يبدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام للرجال اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ التقديم للنساء بتاريخ 5 سبتمبر 2022م.

يبدأ الاختبار العام اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2022م.

التسجيل اختبار الرخصة المهنية التخصصي للرجال يبدأ اعتباراً من 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ للنساء اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م.

فترة اختبار الرخصة المهنية التخصصي تبدأ من 21 يناير 2023م، وتستمر حتى 25 يناير 2023م.

رابط نظام الرخص الإلكتروني

يتاح التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين فور حلول الموعد المحدد عن طريق تسجيل دخول موقع نظام الرخص التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل اختبار الرخص المهنية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1444 (tpl.etec.gov.sa).

وقد تم الإعلان عن إتاحة الهيئة إمكانية إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين ومضى أكثر من عام ميلادي على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث، ومن خلال رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 المرفق، يمكن دخول موقع قياس نظام الرخص الإلكتروني.