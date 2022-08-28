نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 1444 خطوات الحصول على قرض بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 1444، وهو من بين أهم الخدمات المصرفية التي يقوم بنك الراجحي بتقديمها للعملاء سواء من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهي أحد خدمات التمويل التي تقدم المساعدات للمواطنين. حيث يجب معرفة تفاصيل أخري حول شروط تمويل إمكان الراجحي الميسر 1444 ، الذي يقدم قرض بدون أي رسوم إدارية من أجل الاستفادة من عروض الراجحي.

ويعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك الإسلامية ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في العالم أجمع. تأسس مصرف الراجحي عام 1957 م ، وهو أول وأكبر البنوك السعودية ، وتستند الأعمال المصرفية والاستثمارية للبنك والذي منها “تمويل الراجحي الجديد 2022“على الأحكام التي تقررها الشريعة الإسلامية في مجال البنوك والمصارف. ، ويمتلك البنك أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء المملكة.

أنواع التمويل المقدمة من بنك الراجحي

إن بنك الراجحي يوفر مجموعة من أنواع التمويل منها قرض الراجحي الجديد 2022 تمويل خلال 30 دقيقة وهي كما يلي:

تمويل الفواتير.

وكذلك تمويل العقود.

أيضًا تمويل رأس المال العامل.

أيضًا تمويل السيارات.

بالإضافة إلى التمويل العقاري.

أهم شروط الحصول على تمويل الراجحي الجديد

حيث يوجد مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على تمويل الراجحي الجديد 1444، وتلك الشروط كما يلي:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

كما يجب أن لا يقل دخل المتقدم للحصول على قرض عن 2000 ريال سعودي.

وفي حالة طلب التمويل المشترك لا يقل دخل العميل عن 10 آلاف ريال سعودي لكل طالب تمويل.

أيضًا يجب ان يقر العميل بأنه ملتزم بتسديد كل الأقساط المتعلقة بالتمويل في المواعيد المحدد سابقًا.

كذلك يجب أن يكون المقترض من العاملين في أحد الجهات المعتمدة بمصرف الراجحي.

بالإضافة إلى تحويل راتب الموظف إلى بنك الراجحي لو كان في أي بنك كآخر.

مع ضرورة أن يقوم الموظف بإرسال خطاب تحويل الراتب لمصرف الراجحي عن طريق جهة العمل.

ولابد أن يحصل المتقدم على طلب الحصول على التمويل والموافقة من مصرف الراجحي للتمويل.

كيفية التقديم على قرض الراجحي الجديد 1444

أصبح الحصول على تمويل الراجحي الجديد للأفراد أسهل من ذي قبل ، حيث يمكن لعميل مصرف الراجحي التقدم بطلب للحصول على تمويل من البنك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الراجحي “من هنا“.

اختر الخدمات المصرفية الإلكترونية.

انقر فوق الخدمات المصرفية الشخصية.

اضغط على خيار التمويل.

اختر التمويل المطلوب طلبه.

اضغط على اسم التمويل لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالعميل.

انقر فوق تطبيق الآن.

أدخل البيانات المطلوبة.

املأ البيانات الشخصية.

انقر فوق {التالي.

الالتزام والاعتراف بصحة البيانات المدخلة.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

تحقق من كل التفاصيل.

تحديد قيمة التمويل المتوقعة.

وفقًا للشروط والأحكام.

تقديم الطلب.

يتم مراجعة الطلب من قبل البنك والتواصل مع مقدم الطلب.

مزايا تمويل الراجحي الجديد

توجد مجموعة من المزايا المتوفرة بالضرورة في تمويل الراجحي الجديد 1444، وتلك المميزات كما يلي:

يمكنك أن تحصل على التمويل في وقت سريع وفروي.

بالإضافة إلى عدم وجود التزامات طويلة الأجل ضد العميل.

أيضًا تحويل التمويل بشكل مباشر إلى الحساب الخاص بالعميل.

كما يكون هناك سهولة في توثيق التمويل.

بالإضافة إلى القدرة على سرعة حل المشكلات التي من الممكن أن تواجه العميل في فترة التسديد.

والتمويل يكون متوافق لكل أحكام الشريعة الإسلامية.

إلى جانب المرونة في التسديد للتسهيل على العملاء.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تمويل الراجحي الجديد 1444، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.