نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي فوري من شركة اليسر بدون كفيل 20 ألف ريال وقسط خلال 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص شركة اليسر السعودية للتمويل الشخصي على بطرح تمويل فوري ونقدي للمواطن المقيم في المملكة العربية السعودية يصل حتى 20 ألف ريال سعودي دون كفيل ودون رسوم، حيث أن هذه الشركة من أفضل الشركات التابعة للمملكة العربية السعودية الخاصة بشركات التمويل، ومن أهم خدماتها التي تطرحها الشركة على جميع المستفيدين دون الحاجة لضامن تمويل شخصي فوري سواء كان المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية أو مقيم على أراضى المملكة العربية السعودية فالتمويل الشخصي الذى نتحدث عنه اليوم هو تمويل شخصي لا يتطلب أى رسوم وسوف نوضح من خلال مقالتنا مزايا التمويل من شركة اليسر وأهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل والمستندات.

تمويل فوري 20000 ريال من شركة اليسر

تقدم شركة اليسر السعودية قرض وتمويل فوري للمواطن دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن وهو تمويل شخصي فوري يصل حتى 20000 ريال سعودي سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر التمويل الشخصي الذى نتحدث عنه اليوم هو تمويل شخصي لا يتطلب أى رسوم كما أنه متاح للمواطن والمقيم ومطابق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الفوري من شركة اليسر السعودية

تعددت المزايا التي يستطيع المواطن السعودي أو المقيم على أراض المملكة أن تحصل عليها إذا كنت تريد الحصول على أحد خدمات التمويل التي لا تحتاج إلى كفيل أو رسوم من شركة اليسر للتمويل الشخصي، ومن أهم مزايا التمويل:

اتباع الأحكام الشرعية الإسلامية.

الحد الأقصى للتمويل 20 ألف ريال سعودي.

الحصول على فترات سداد واسعة تمتد حتى 3 سنوات.

يمكن للمواطن السعودي الحصول على هذا القرض دون الحاجة لرسوم مسبقة، أم للمقيم يمكنه الحصول على 10000 ريال كحد أقصى للتمويل دون حاجته للكفيل.

لا تحتاج الشركة رسوم إدارية.

شروط قرض شركة اليسر

سوف نتعرف على الشروط التي تمكن طالب التمويل من الحصول على التمويل الشخصي السريع والفوري،ومن أهم تلك الشروط التالي:

أن يكون الحد الأدنى للعمل داخل أحد القطاعات العامة أو الخاصة 3 أشهر كحد أدنى.

عمر المتقدم لا يقل عن 22 عام إلى 60 عام، على خلاف العسكريين فيقبل طلبهم حتى إذا تجاوز عمرهم سن التقاعد.

لا يقل الدخل الشهري الثابت للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

أهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

تطلب شركة اليسر من طالب التمويل توافر بعض المستندات التي تثبت وجوده داخل المملكة العربية السعودية، وتلك المستندات هي: