نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع التمويل الشخصي بنك الجزيرة .. تمويل الأسهم المحلية وموظفي البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنواع التمويل الشخصي بنك الجزيرة، وبنك الجزيرة من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، يقدم خدمة متميزة لجميع العملاء، وهو بنك يقدم أعلى مستوى من خدمة العملاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. تأسس البنك في المملكة العربية السعودية عام 1975 مـ، كما أنه يعمل على خدمة جميع الفئات سواء الأفراد أو المؤسسات، من خلال فريق من الموظفين الأكفاء في خدمة العملاء، بينما يوفر مجموعة من منتجات التمويل الشخصي سواء كان الخاص بموظفي البنوك أو بالأسهم المحلية.

أنواع التمويل الشخصي بنك الجزيرة ومزاياه

يقدم بنك الجزيرة السعودي التمويل على شكل مرابحة من خلال شراء البنك لأسهم محددة حسب اختيار العميل ، وتوفير التمويل الشخصي لجميع العملاء من خلال الأسهم المحلية لجميع احتياجاتهم الاستهلاكية، كما يقوم البنك بعد ذلك ببيع الأسهم للعميل بسعر مؤجل ، ويتم الاتفاق على هامش الربح بين البنك والعميل ، ويقوم بنك الجزيرة بتحويل الأسهم المختارة إلى محفظة العميل وله مطلق الحرية في التصرف فيها سواء احتفظ بها، وفيما يخص المزايا فإنها متعددة:

يقدم بنك الجزيرة تمويلًا شخصيًا من خلال الأسهم المحلية بمبلغ يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

تمويلًا شخصيًا من خلال الأسهم المحلية بمبلغ يصل إلى 2 مليون ريال سعودي. في حالة وفاة العميل أو إصابته بالعجز التام ، تأمين مجاني على حياة العميل بحيث يغطي مبلغ التأمين القيمة المتبقية للقرض الشخصي الذي حصل عليه.

يمكن للمتقاعدين الحصول على هذا التمويل الشخصي من بنك الجزيرة.

تحديد رسوم إدارية بنسبة 1٪ من إجمالي مبلغ التمويل، أو بحد أقصى 5،000 ريال سعودي.

معدل النسبة السنوية يبدأ من 3.83٪ على الأرصدة المخفضة بما في ذلك رسوم الإدارة.

ماهي شروط تمويل الأسهم المحلية

يجب على العميل تزويد البنك بسجله التجاري.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يكون العميل الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي قد عمل في القطاع شبه الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، وفي القطاع الخاص لمدة ستة أشهر.

يجب على العملاء تزويد البنك بخطاب التزام من جهة العمل لتحويل الراتب الشهري مباشرة.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5،000 ريال سعودي.

تمويل شخصي لموظفي البنوك “دينار”

لا يتطلب التمويل الشخصي لموظفي بنك الجزيرة الإسلامي في المملكة العربية السعودية تحويل الراتب الشهري للبنك.

قيمة التمويل تصل إلى 750.000 ريال سعودي.

تصل إلى 750.000 ريال سعودي. يوفر البنك للعملاء تأمينًا مجانيًا على الحياة لتغطية القيمة المتبقية للتمويل، في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

معدل النسبة السنوي الذي يحدده البنك هو 66٪ متضمنًا قيمة رسوم الإدارة.

يدفع العملاء رسوم إدارية بنسبة 1٪ من إجمالي مبلغ التمويل، وبحد أقصى 5،000 ريال سعودي.

تفاصيل ضوابط الحصول على قرض موظفي البنوك