نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في الجوازات السعودية بدون أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة حجز موعد في الجوازات من خلال منصة أبشر إحدى أهم الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية في المملكة لكل مواطن ومقيم يريد يحصل على خدمة مهمة من أحد مكاتب الجوازات إذ لا يمكن التوجه إلى أحد تلك المكاتب إلا بعد حجز موعد منعًا للتزاحم وتنظيمًا للمسألة بصورة أفضل.

حجز موعد في الجوازات

توجد مجموعة من الخطوات التي من اللازم على كل مقيم ومواطن أن يتبعها من أجل حجز موعد في الجوازات وهذه الخطوات هي:

قم بالدخول على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

اختر أبشر أفراد.

اختر أيقونة حجز المواعيد الإلكترونية.

انقر فوق تبويب الجوازات.

اكتب كافة البيانات والمعلومات التي تطلب منك في الأماكن المحددة لها.

انقر فوق عبارة التحقق من البيانات.

اختر الموعد والتاريخ الذي يناسبك.

انقر فوق نوع الخدمة التي تريد أن تحصل عليها من جوازات المملكة.

انقر فوق تأكيد حجز الموعد.

عليك الآن الانتظار قليلًا حتى تصلك رسالة تأكيد بخصوص حجز الموعد.

طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر 1444

يمكن إتمام حجز موعد الجوازات بدون الدخول على حساب أبشر عن طريق مجموعة من الخطوات هي كالتالي: