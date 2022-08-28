نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية 1444 لحملة الدبلوم فأعلى ع رابط careers.rcjy.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية 1444 من الروابط الهامة التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل متميزة من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس، للعمال في عدة مدن بالمملكة وحددت الهيئة التخصصات المطلوبة وأماكن العمل، ورابط التقديم والمواعيد وكافة التفاصيل ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم شرح لطريقة التسجيل، والتخصصات المطلوبة في ظل سعي الحكومة السعودية لتوفير فرص عمل للشباب المتميز، وكانت قد أعلنت الفترة الماضية عن توافر وظائف عسكرية، وفتحت باب التسجيل لوظائف في مديرية الأمن العام السعودي للرجال رتبة جندي، لسد العجز في بعض المناطق بالمملكة وفيما يلي تفاصيل الإعلان عن الوظائف الجديدة.

رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية

الدخول على الموقع الرسمي careers.rcjy.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي وخبراتك العملية.

تسجيل أستمارة التقديم الإلكترونية والتأكد من البيانات المسجلة ثم الضغط على حفظ البيانات.

طباعة استمارة التقديم والإحتفاظ برقم التسجيل لتقديمه عند المراجعة.

موعد التقديم في وظائف الهيئة الملكية

يبدأ التسجيل الإلكتروني أعتباراً من اليوم الأحد 2022/08/28 ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وظائف الهيئة الملكية السعودية 1444

أخصائي : المنشآت المتوسطة والصغيرة / تخطيط وتقيم أداء المستثمرين ، تسويق وتشجيع الاستثمار / تطوير الأعمال / تطوير الخدمات اللوجستية / تكاملات صناعية.

أستاذ مساعد : هندسة مدنية / هندسة بيئية/ تقنية هندسة البوليميرات/ تقنية هندسة التصنيع / تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية / رياضيات/ علوم الحاسب/.

فني معمل : تقنية هندسة اللحام/ مهارات إدارة الشبكات ودعم الحاسب الألي/ ألألات الدقيقة والتحكم/ مهارات الخرائط وتشكيل المعادن/ مهارات الكهرباء الصناعية.

محاضر : تقنية الكيمياء الصناعية/ تقنية هندسة البوليميرات/ تقنية هندسة التصنيع / تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية/ فيزياء/ محاسبة/ نظم إدارة المعلومات/ هندسة الإنشاءات/ هندسة مدنية/ تصميم داخلي.

مدرب : تقنية الكيمياء الصناعية/ هندسة البوليميرات/ الصيانة الميكانيكية/ تقنية هندسة الفحوصات الإتلافية وتقيمها/ تقنية هندسة اللحام/ مكافحة الحرائق/ هندسة الآلات الدقيقة والتحكم/ التصنيع/ هندسة الحاسب الألي/

مهندس : مهندس أخصائي مرافق هندسة الاتصالات.

أماكن العمل للوظائف

قالت الهيئة أن العمل في التخصصات السابق ذكرها متوفر في محافظات الرياض وجازان والجبيل وينبع.