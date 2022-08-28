نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل الموحد بوظائف وزارة الدفاع في المملكة السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في مناطق متعددة، ليتمكن الأشخاص من الانضمام وبدء العمل بها، وسنتعرف اليوم في هذا المقال على وظائف وزارة الدفاع بالسعودية 1444، وخطوات التسجيل وآخر موعد للتقديم على تلك الوظائف.

وزارة الدفاع السعودية

من أشهر الوزارات بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الدفاع وتم انشاءها في العاصمة بالرياض، وتمتلك الوزارة ما يقرب من أربعة فروع من الدرجة الأولى للقوات البرية الملكية والبحرية الملكية، وسلاح الجو الملكي والدفاع الجوي الملكي، وهما الفروع الرئيسية للقوات المسلحة السعودية.

التسجيل الموحد لوزارة الدفاع

هناك خطوات ومراحل لابد من اتباعها للقيام بالتسجيل الموحد لوزارة الدفاع وهما كالتالي:

يجب أولا الدخول إلى بوابة الموقع.

اضغط على أيقونة التسجيل.

يجب قراءة جميع الشروط والأحكام جيدا ثم الموافقة عليها.

يجب بعد ذلك الانتقال إلى صفحة التسجيل.

يجب إدخال البيانات الشخصية لمقدم الطلب مثل الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول، وكلمة السر وتأكيد الكود.

اضغط بعد ذلك على أيقونة التسجيل.

سيظهر لك تم إنشاء حسابك بنجاح.

قم بتسجيل الدخول بحساب جديد.

اضغط على زر التقديم لوظيفة.

يجب اختيار الوظيفة المطابقة لمؤهلات المتقدم، وتتوفر إمكانية اختيار أكثر من وظيفة.

اضغط على أيقونة التطبيق الخاصة بفئة الوظيفة.

ستعرض جميع الرغبات وفقا للأولوية.

ادخل رمز التأكيد.

اضغط على أيقونة الحفظ.

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن موعد التقديم لشغل الوظيفة الشاغرة بوزارة الدفاع سيبدأ م اليوم الأحد 28 أغسطس والموافق 1 صفر، وسيمتد إعلان موعد التقديم على الوظائف الشاغرة حتى يوم السبت 3 من سبتمبر والموافق 7 صفر، ويجب معرفة أن طلبات الوظائف الشاغرة متاحة للتعليم المدرسي وشهادة البكالوريوس.

شروط التقديم لوظائف وزارة الدفاع

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط للتقدم إلى وظائف وزارة الدفاع وهي كالتالي: