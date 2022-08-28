نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الاجتماعي المطور زيادة جديدة تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة جديدة في معاش الضمان الاجتماعي المطور بنسب متفاوته. حيث تعتمد العديد من الأسر والفئات الأكثر احتياجاً علي معاش الضمان الإجتماعي المقدم من الوزارة. ومن أجل ذلك عمل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية علي تطوير برامجها المختلفة. سواء كانت الضمان الاجتماعي القديم أو الضمان الاجتماعي المطور ويجب أن نعلم أن هناك فارق بين البرنامجين. وخلال هذا المقال سيتم تناول بعض تفاصيل خبر إعلان زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطو في السطور القليلة القادمة.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التطوير أو الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي المطور شملت نسبة قدرها (20%) لعائل الأسرة ونسبة (96%) وذلك للتابعين. وتعد هذه الزيادة كبيرة وتفي بزيادة المعاشات الشهرية بمبالغ مالية جيدة جداً في الوقت الحالي.

كما أنه تم تعديل طريقة حساب الراتب الشهري المستحق لصرف المعاش الضماني ، فلم تعد تُحتسب علي أساس المستفيدين فقط ، ولكن في الضمان الاجتماعي المطور يتم الاحتساب علي إجمالي مجموع دخل الأسرة ، فإن كانت تستحق فسوف يتم إضافتها ضمن منظومة برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تمديد فترة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور حتي شهر أكتوبر 2022 حتي تتمكن من إدراج شريحة عريضة من مستفيدي الضمان الإجتماعي المطور من الأسر الأكثر احتياجاً.

كيفية التسجيل في الضمانِ الاجتماعيِ المطورِ

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات القليلة القادمة:

في البداية قم بزيارة الحساب الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ستجد أمامك خيارات الخدمات فقم بالنقر علي الخدمات الإلكترونية.

يجب أن يكون لديك حساب شخصي علي رابط الوزارة.

قم بالنقر علي منصة الضمان الاجتماعي المطور.

قم باختيار الحقل الخاص بـ ” حمايةِ المعاشاتِ “.

قم بتحديد الفئة وكذلك المكتب الضامن.

قم بالاطلاع علي البيانات المطلوبة واخل كل بيان في الحقل المخصص له.

قم بالضغط علي قبول الشروط والأحكام وبعدها كلمة ” إرسال “.

ستقوم جهات الاختصاص بمراجعة الطلب والرد فور الانتهاء والتحقق من الاستحقاق من عدمه.

تقزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستمرار في التطور والتحديد في برامجها ” برنامج الضمان الاجتماعي المطور ” كأحد برامج الدعم المقدمة للأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة العربية السعودية.