نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق بوليفارد رياض سيتي 2022 رسوم الدخول وكيفية الحجز للتذاكر في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن معرفة أسعار التذاكر لدخول البوليفارد الرياض، البوليفارد سيتي، سيكون أمراً جيد متابعته عبر الأنترنت، لا يتردد أي شخص في زيارة البوليفارد ودخوله بعد اكتشاف مميزاته، وشعبيته المتزايدة، يأتي البوليفارد 2022 ضمن موسم الرياض الثاني وبحكم الانتهاء لا يزال Boulevard Riyadh City البوليفارد يستقبل زواره في الأيام العادية شكل منفصل، ويعد أكثر الوجهات زيارةً وينقسم الى 9 مناطق فرعية لكل منها جاذبيتها وأنشطتها، ويتم تحديد الدخول مجاناً في يوم الأثنين، جدير بالذكر أنه يجمع الكثير من الفعاليات والأماكن وبذلك يوفر الكافيهات والمطاعم ومتاجر التسوق لأفضل العلامات التجارية محلياً وعالمياً إلى جانب الفود تركات والمسارح والسينما وما إلى ذلك+
Boulevard Riyadh City
سواء كنت تطلب التذاكر من الموقع الخاص لموسم الرياض او تكت مكس يجب فهم شروط تلك التذاكر وما يترتب عليه من إجراءات الدخول ايضاً، وبوسعك الاطلاع على شروط هذه التذاكر اثناء الحجز نفسه على موقع التذاكر الرسمي، اليوم نستعرض واحدة من أهم الفعاليات الذي ينظمها موسم الرياض أي البوليفارد رياض سيي بالإنجليزية “Boulevard Riyadh City”، الكائن موقعها الجغرافي في حي حطين السكني الراقي- شمال الرياض، وتواصل فعالية البوليفارد رياض سيتي استقبال زوارها ضمن هذا الموسم الذي بدا في نوفمبر من العام المنصرم ولكنها تنتهي في أبريل من العام الحالي.
الانطلاق الرسمي بوليفارد سيتي
يَُعد البوليفارد، البوليفارد سيتي، بوليفارد الرياض، ضمن مشاريع الترفيهْ الناجحة تحت إشراف هيئة الترفيه السعودية، فكان قائماً على استقبال ضيوفه من السعوديين والسياح وقد تحول لأيقونة جذب لهم ولايزال منذ أن أُفتّح في الاثنين الموافق 01 نوفمبر 2021 حتى آخر موعد في 01 أبريل 2022, وسيعمل على استقبال الزوار بغض النظر عن انتهاءه كفعالية مندرجة تحت مظلة موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه وهو بالمناسبة مقسم الى 8 مناطق جذب به العديد من الفعاليات مثل حلبة التزلج وملعب للجولف وغيره
أبرز فعاليات والمناطق بوليفارد سيتي
- الرياض بوليفارد سيتي هو أكبر فعاليات موسم الرياض، تم تصميمه على أساس من الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه بالترفيه والسياحة مع ثمان مناطق ثانوية يتكون منها وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة من المطاعم والمقاهي والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يتضمن البوليفارد ملعباً للجولف و12 ملعباً للتنس، وحلبة تزلج، ومنطقة للأطفال تضم 500 لعبة الكترونية.
- بوليفارد موسم الرياض (Boulevard Riyadh City) يتميز بمنطقة تسمى النافورة حيث الإضاءات المشعة وأصوات الموسيقى المنسجمة ضمن جو ساحر، وتضم بحيرة جميلة على مساحة خمسة وثلاثين ومتر مكعب. من المناطق أيضا جاردن، ستوديو، سكوير، افالانش، وغيرها من المناطق التي تستجلب الترفيه المتقن والفعاليات المميزة، وهو ما يصور بوليفارد في قمة توهجه ومقصد سياحي مهم يقوى خطط المملكة العربية السعودية بجعل عاصمتها “الرياض” جذباً سياحياً في إطار رؤية 2030 التي تسعى لاستكمالها.
رسوم دخول بوليفارد الرياض
- إن دخول منطقة بوليفارد الرياض يتطلب شراء تذكرة عبر موقع تكت ماكس، بخلاف الأطفال تحت سن 12سنة فمسموح دخولهم مجاناً وكذلك يوم الاثنين يكون الدخول مجاني للجميع،
أسعار تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي أيام الأسبوع كما يلي
- تبدأ أسعار التذاكر في البوليفارد 55 ريال سعودي للتذكرة الواحدة في أيام الأسبوع
أسعار تذاكر بوليفارد رياض سيتي عطلة نهاية الأسبوع
- 110ر.س في عطلة نهاية الأسبوع.
مواعيد بوليفارد رياض سيتي وما هي أوقات العمل الرسمي
أعلنت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ عن انطلاقة البوليفارد رسميا اعتبارا من 1 نوفمبر 2021 على ان تستمر الفعالية لغاية 1 ابريل من عام 2022 قبل (وقت الاغلاق) وفيما يلي ساعات العمل الرسمي ضمن أوقاتها في استقبال الزوار من حاملي تذاكر بوليفارد طوال ايام الأسبوع وهي
|التاريخ
|الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة, 01 أبريل 2022
|ساعات العمل
|من 4م إلى 4ص
|المكان
|بوليفارد رياض سيتي
كيفية دخول بوليفارد سيتي
- أنتقل إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بحجز وشراء تذاكر بوليفارد الرياض بحد أقصى 5 تذاكر لكل فرد.
- لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.
- بعد اختيار صفحة فعالية بوليفارد سيتي الرياض أكمل عملية الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة
- حدد تاريخ حضور فعاليات قرية زمان حيث سيلزمك الحضور مبكراً.
- أختر عدد التذاكر المراد حجزها ثم اضغط على ايقونة أشتر الآن
- بعد ذلك سيتم إضافة التذاكر التي تطلب شراءها الى سلة التذاكر مع إظهار كامل تفاصيلها وشروطها.
- استكمل تعليمات حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع بالضغط فوق المتابعة لإتمام الدفع أونلاين
- لإتمام الدفع، ادخل معلومات البطاقة الخاص بك ثم النقر فوق أيقونة ادفع الآن
- علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.
كيفية ربط تذاكر البوليفارد في تطبيق توكلنا
بغض النظر عن إلزامية ربط التذاكر في تطبيق توكلنا يحرص الكثيرين على متابعة خطوات تمكنهم من استعراض تذاكر بوليفارد في تطبيق توكلنا من خلال خاصية الربط التي تتم من خلال استخدام الايقونات اثناء الحجز من موقع التذاكر والتفصيل فيما يلي:ـ
- بعد إتمام حجز التذاكر المطلوبة في بوليفارد ستظهر أيقونة مشاركة التذكرة في تطبيق توكلنا( اضغط عليها)
- وهكذا ستظهر التذكرة في خدمات الفعاليات وبالتالي ربطها.
- الطريقة الثانية بعد شراء تذكرة او مجموعة تذاكر من أجل الربط في توكلنا عليك بإتباع التالي:
- سوف يطلب منك إدخال رمز توكلنا
- توجه الى تطبيق توكلنا ثم اضغط على رمز توكلنا
- اضغط على انشاء رمز
- الآن، ادخل رمز كود توكلنا
- وستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات
رابط تذاكر بوليفارد الرياض
يمكن الوصول الى موقع تذاكر البوليفارد من هنا، وهو الرابط المباشر الذي يعيد توجيهكم الى صفحة تذاكر الفعالية، وبذلك تستطيعون حجز وشراء تذكرة وفق التعليمات التي تظهر على الشاشة، ويمكن القيام بالحجز المذكور عبر إتباع الخطوات الموضحة في الفقرة السابقة، كما يجدر لفت عناية الجمهور عن إطلاق التطبيق الخاص بموسم الرياض الذي يسمح بإنهاء حجز من خلاله، ويعمل هذا التطبيق الأخير بنظام أندرويد android، وكذلك توفره من خلال أنظمة التشغيل تطبيق موسم الرياض لأجهزة الآيفون بنظام ios. جدير بالإشارة بأن هذا التطبيق فضلاً عن كونه تطبيق الكتروني لغرض الحجز إلا انه يجمع تفاصيل جميع فعاليات موسم الرياض وفلترتها حسب الاهتمام وعرض أسعار التذاكر وتقديم الخرائط للذهاب الى أي فعالية بمسارات أقرب.
إذا كنت تخطط لزيارة بوليفارد فإليك الموقع على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حي حطين،، Riyadh 13513، ولمشاهدة موقع البوليفارد على خريطة جوجل يرجى النقر على الرابط المذكور.
وفي ختام فقرات الموضوع حول الحجز في بوليفارد الرياض نكون قدمنا المعلومات المهمة للحصول على تذاكر الدخول، وكم أسعارها ، ومزيداً من التفاصيل حول فعاليات ومناطق البوليفارد سيتي، ومواعيد الافتتاح والاغلاق الرسمي واليومي، ومشاركة الموقع الجغرافي لفعالية موسم الرياض بالعنوان وعلى رابط الخريطة من جوجل ايضا، كما النقاط التوضيحية لآلية ربط التذاكر مع تطبيق توكلنا ضمن المحتويات المفيدة
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