نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق بوليفارد رياض سيتي 2022 رسوم الدخول وكيفية الحجز للتذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن معرفة أسعار التذاكر لدخول البوليفارد الرياض، البوليفارد سيتي، سيكون أمراً جيد متابعته عبر الأنترنت، لا يتردد أي شخص في زيارة البوليفارد ودخوله بعد اكتشاف مميزاته، وشعبيته المتزايدة، يأتي البوليفارد 2022 ضمن موسم الرياض الثاني وبحكم الانتهاء لا يزال Boulevard Riyadh City البوليفارد يستقبل زواره في الأيام العادية شكل منفصل، ويعد أكثر الوجهات زيارةً وينقسم الى 9 مناطق فرعية لكل منها جاذبيتها وأنشطتها، ويتم تحديد الدخول مجاناً في يوم الأثنين، جدير بالذكر أنه يجمع الكثير من الفعاليات والأماكن وبذلك يوفر الكافيهات والمطاعم ومتاجر التسوق لأفضل العلامات التجارية محلياً وعالمياً إلى جانب الفود تركات والمسارح والسينما وما إلى ذلك+

Boulevard Riyadh City

سواء كنت تطلب التذاكر من الموقع الخاص لموسم الرياض او تكت مكس يجب فهم شروط تلك التذاكر وما يترتب عليه من إجراءات الدخول ايضاً، وبوسعك الاطلاع على شروط هذه التذاكر اثناء الحجز نفسه على موقع التذاكر الرسمي، اليوم نستعرض واحدة من أهم الفعاليات الذي ينظمها موسم الرياض أي البوليفارد رياض سيي بالإنجليزية “Boulevard Riyadh City”، الكائن موقعها الجغرافي في حي حطين السكني الراقي- شمال الرياض، وتواصل فعالية البوليفارد رياض سيتي استقبال زوارها ضمن هذا الموسم الذي بدا في نوفمبر من العام المنصرم ولكنها تنتهي في أبريل من العام الحالي.

الانطلاق الرسمي بوليفارد سيتي

يَُعد البوليفارد، البوليفارد سيتي، بوليفارد الرياض، ضمن مشاريع الترفيهْ الناجحة تحت إشراف هيئة الترفيه السعودية، فكان قائماً على استقبال ضيوفه من السعوديين والسياح وقد تحول لأيقونة جذب لهم ولايزال منذ أن أُفتّح في الاثنين الموافق 01 نوفمبر 2021 حتى آخر موعد في 01 أبريل 2022, وسيعمل على استقبال الزوار بغض النظر عن انتهاءه كفعالية مندرجة تحت مظلة موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه وهو بالمناسبة مقسم الى 8 مناطق جذب به العديد من الفعاليات مثل حلبة التزلج وملعب للجولف وغيره

أبرز فعاليات والمناطق بوليفارد سيتي

الرياض بوليفارد سيتي هو أكبر فعاليات موسم الرياض، تم تصميمه على أساس من الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه بالترفيه والسياحة مع ثمان مناطق ثانوية يتكون منها وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة من المطاعم والمقاهي والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يتضمن البوليفارد ملعباً للجولف و12 ملعباً للتنس، وحلبة تزلج، ومنطقة للأطفال تضم 500 لعبة الكترونية.

هو أكبر فعاليات موسم الرياض، تم تصميمه على أساس من الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه بالترفيه والسياحة مع ثمان مناطق ثانوية يتكون منها وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة من المطاعم والمقاهي والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يتضمن البوليفارد ملعباً للجولف و12 ملعباً للتنس، وحلبة تزلج، ومنطقة للأطفال تضم 500 لعبة الكترونية. بوليفارد موسم الرياض (Boulevard Riyadh City) يتميز بمنطقة تسمى النافورة حيث الإضاءات المشعة وأصوات الموسيقى المنسجمة ضمن جو ساحر، وتضم بحيرة جميلة على مساحة خمسة وثلاثين ومتر مكعب. من المناطق أيضا جاردن، ستوديو، سكوير، افالانش، وغيرها من المناطق التي تستجلب الترفيه المتقن والفعاليات المميزة، وهو ما يصور بوليفارد في قمة توهجه ومقصد سياحي مهم يقوى خطط المملكة العربية السعودية بجعل عاصمتها “الرياض” جذباً سياحياً في إطار رؤية 2030 التي تسعى لاستكمالها.

رسوم دخول بوليفارد الرياض

إن دخول منطقة بوليفارد الرياض يتطلب شراء تذكرة عبر موقع تكت ماكس، بخلاف الأطفال تحت سن 12سنة فمسموح دخولهم مجاناً وكذلك يوم الاثنين يكون الدخول مجاني للجميع،

أسعار تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي أيام الأسبوع كما يلي

تبدأ أسعار التذاكر في البوليفارد 55 ريال سعودي للتذكرة الواحدة في أيام الأسبوع

أسعار تذاكر بوليفارد رياض سيتي عطلة نهاية الأسبوع

110ر.س في عطلة نهاية الأسبوع.

مواعيد بوليفارد رياض سيتي وما هي أوقات العمل الرسمي

أعلنت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ عن انطلاقة البوليفارد رسميا اعتبارا من 1 نوفمبر 2021 على ان تستمر الفعالية لغاية 1 ابريل من عام 2022 قبل (وقت الاغلاق) وفيما يلي ساعات العمل الرسمي ضمن أوقاتها في استقبال الزوار من حاملي تذاكر بوليفارد طوال ايام الأسبوع وهي