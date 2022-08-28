نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد صوتك مسموع.. كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف رقم الضمان الاجتماعي الموحد صوتك مسموع على أنه وسيلة للتواصل مع وزارات العمل عن طريق وسائل متعددة، فمن خلال رقم الضمان الاجتماعي يمكنك معرفة الراتب الخاص بك أو الاستعلام عن المعاشات وموعد صرفها، وتعمل وزارة العمل والبيئة على تطوير هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لتوفير الخدمات التي تساعدهم للوصول إلى المستحقات الخاصة بهم .

رقم الضمان الاجتماعي

رقم الضمان الاجتماعي الموحد صوتك مسموع تعرف خدمة الضمان الاجتماعي علي أنها خدمة مقدمة من وزارة العمل والبيئة لصرف مبالغ شهرية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، ويتم أخذ هذه المبالغ من أموال الزكاة، ورقم الضمان الاجتماعي وهو 19911 ويكون متاحاً 24 ساعة.

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي

• هذه الخدمة تقدم إلكترونيا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

• يتم التسجيل فيها بالخطوات الآتية:

• يقوم المواطن برفع كافة مستنداته المطلوبة إلكترونيا من خلال المنصة.

• وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات والأوراق يقوم بالانتظار لحين مناقشة أهليته وأحقيته في الحصول على هذه الخدمة وذلك من قبل لجان متخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أن هناك خطة تطويرية لهذه الخدمة من قبل الحكومة السعودية حيث تعمل جاهدة على تطوير كافة النظم المتعلقة بضمان حقوق حصول المواطنين على هذه الخدمة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

• تقوم وزارة العمل بتحديد الفئات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الخدمة، كما أن هناك ضوابط وشروط للتسجيل الهدف منها تحديد الفئات المحتاجة بهدف مساعدتها ومن هذه الشروط:

• لا بد من أن يكون المتقدم عاطل عن العمل.

• تصرف هذه الرواتب للأيتام من الجنسين سواء المتوفي الوالدين أو الوالد فقط.

• تصرف المنحة للمرأة الأرملة والتي تعول أطفالها.

• في حالة إذا كان المتقدم متزوج، لا بد أن يكون راتبه أقل من ٨٦٨ ريال سعودي.

• في حالة كونه أعزب، أن يكون راتبه أقل من ٣٠٠٠ ريال سعودي.

• وبالنسبة للشباب الذكور يصرف له معاش الضمان في حالة أن يكون في عمر ١٨ عاما، ويكون ما زال في مرحلة التعليم.

• ويصرف المعاش للإناث أيضا في حالة عدم حصولها على وظيفة، وأيضا للأنثى العزباء.

مبلغ الضمان الاجتماعي

يأخذ الشخص الواحد مرتب 1000 ريال سعودي كل شهر.

• يأخذ شخصين مرتب يصل إلى 1285 ريال سعودي.

• يحصل 3 أشخاص على مرتب 1570 ريال سعودي.

• يحصل 4 أشخاص على مرتب 1855 ريال سعودي.

• يأخذ 5 أشخاص دخل يصل إلى 2140 ريال سعودي.

• يحصل 6 أشخاص على دخل 2240 ريال سعودي.

• يأخذ 7 أشخاص دخل 2710 ريال سعودي.

• يحصل 8 أشخاص على دخل 3000 ريال سعودي.

• يأخذ 9 أشخاص مرتب يصل إلى 3280 ريال سعودي.

• يحصل 10 أشخاص على مرتب 3560 ريال سعودي.

• يأخذ عدد 11 شخص على مرتب يصل إلى 3840 ريال سعودي كل شهر.