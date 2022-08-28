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عمر شويل - جدة ساعات دوام المدارس في السعودية ١٤٤٤ ووقت بداية اليوم الدراسي وعدد الحصص أو الفترات المقررة لكل مرحلة دراسية من مراحل التعليم العام الأساسي داخل المملكة العربية السعودية هي الشغل الشاغل الآن لكافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ومن خلال موقع ثقفني في هذا المقال ؛ سوف يتم توضيح أي ساعة يبدأ اليوم الدراسي بالتفصيل.

العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ – ٢٠٢٢

انطلق العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ه‍ للتو في المملكة العربية السعودية الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢م الموافق ١ صفر ١٤٤٤ه‍ ، ولقد أعلنت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق أن العام الدراسي سوف يكون حضوريًا لجميع الطلاب بجميع مراحل التعليم الأساسي أي أن الحضور اجباري ، وسوف يكون نظام الدراسة هذا العام أيضًا ٣ فصول دراسية مثل العام الماضي.

ساعات دوام المدارس في السعودية ١٤٤٤

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن إجراء بعض التعديلات على نظام وعدد ساعات الحصص الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام الثلاثة في نظام الثلاثة فصول ، وهي:

ساعات دوام المرحلة الابتدائية: تبلغ مدة الحصة الواحدة ٢٨ دقيقة ، وسوف يدرس الطلاب لمدة ١٩٨ ساعة على مدار العام.

تبلغ مدة الحصة الواحدة ٢٨ دقيقة ، وسوف يدرس الطلاب لمدة ١٩٨ ساعة على مدار العام. ساعات دوام المرحلة المتوسطة: مدة كل حصة دراسية تبلغ ٤٥ دقيقة ، وسوف يدرس الطلاب طوال العام ١٠٥ حصة.

مدة كل حصة دراسية تبلغ ٤٥ دقيقة ، وسوف يدرس الطلاب طوال العام ١٠٥ حصة. ساعات دوام المرحلة الثانوية: الحصة الواحدة تبلغ مدتها ٥٠ دقيقة ، وسوف يدرس الطلاب على مدار العام أيضًا ٩٥ حصة.

في أي ساعة يبدأ اليوم الدراسي ٢٠٢٢

يبدأ اليوم الدراسي في المدارس العامة الحكومية في تمام الساعة السابعة صباحا ٧.٠ ص، بينما يبدأ اليوم الدراسي في المدارس الخاصة بالمملكة في تمام الساعة التاسعة ٩.٠ صباحًا.

موعد اجازة الفصل الدراسي الاول ١٤٤٤

[٢٤/١١/٢٠٢٢م – ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه‍] سوف يحصل الطلاب على اول إجازة في الفصل الدراسي الاول في احتفالات و تاريخ إجازة اليوم الوطني السعودي في ٢١ ، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢م إلى جانب إجازة يومي الجمعة والسبت ، ثم يليها أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في يومي ١٦ ، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢م، وثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢م، وسوف تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في تمام يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢م الموافق يوم ٣٠ ربيع ثاني ١٤٤٤ه‍، وذلك بعد أن يفرغ جميع الطلاب من أداء اختبارات الفصل الأول.