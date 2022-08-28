نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن أهلية ورقم الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم خدمات لكل المواطنين وبالأخص على الاستعلام عن أهلية الضمان المطور ومحاسبة الدعم، توفير خدمات أخري إلكترونياً بدل من الذهاب الي المصالح الحكومية والوقوف والازدحام، حيث انكم تقوموا بالاستعلام بكل سهولة من مكان عن أي شئ يخص الضمان الاجتماعي وموعد صرفه والإستعلام عن أهلية الضمان وعن رقم الضمان بكل سهولة، ومعرفة أيضاً موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور وهو يوم واحد من كل هر ميلادي الموافق 5 صفر 1444 لذلك سوف نتعرف متابعينا على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور ورقم الضمان من المنزل بكل سهولة عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام على أهلية الضمان المطور

يمكنكم الاستعلام عن أهلية الضمان المطور عن طريق الموقع الرسمي وعليكم اتباع الخطوات الآتية :-

الدخول على رابط موقع الضمان المطور. تسجيل الدخول بكتابة رقم المرور واسم المستخدم. الضغط على خدمات إلكترونية واختيار معاش الضمان. ثم ندخل رقم السجل المدني ورفع الضمان الاجتماعي. بعد ذلك ندخل رقم التحقق الخاص بك. قم بالضغط على استعلام. سوف تظهر لك جميع المعلومات اللازمة عن أهلية الضمان.

كيفية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة رقم الضمان الخاص بالمستفيد :-

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ويمكن معرفتها من موقع الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:-