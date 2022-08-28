نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز تسجيل الدخول للخدمات العدلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ناجز تسجيل الدخول، حيث تعد منصة ناجز واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية، حيث توفر المنصة الكثير من الخِدْمَات العدلية للعديد من المستفيدين من خِدْمَات المنصة، ويتم أداء جميع الخِدْمَات بشكل إلكتروني سريع دون الذَّهاب إلى مقرات المحاكم والهيئات العدلية المختلفة، كما توفر المنصة خِدْمَات التحقق من الوثائق الصادرة من جانب وزارة العدل بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى القدرة للحصول علي التراخيص العدلية المتنوعة، وتوفير جميع الخِدْمَات الخاصة بالوكالات والإقرارات والرهون والعقارات، وغيرها من الخِدْمَات الأخري المتاح الاستفادة منها في أي وقت، وسوف نوفر لكم رابط ناجز تسجيل الدخول.

ناجز تسجيل الدخول

بإمكان جميع الأفراد والهيئات الحكومية والخاصة الاستفادة من خِدْمَات منصة ناجز الإلكترونية، ويتم ذلك عن طريق ناجز تسجيل الدخول، وفيما يلي خطوات الدخول:

الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية التالية: تسجيل دخول.

الضغط علي تبويب (تسجيل الدخول) بأعلي قائمة المنصة.

سوف يتم الدخول بوزارة العدل في خدمة النفاذ الوطني الموحد.

يجب أن يتم إدخال رَقَم بطاقة الأحوال المدنية أو رَقَم الإقامة الخاص بالمستفيد.

النقر علي تسجيل دخول.

تقوم المنصة بالتحويل لمنصة ناجز من اجل عرض كافة الخِدْمَات العدلية التي توفرها المنصة علي مدار اليوم لجميع المستخدمين.

الاستعلام عن طلبات التنفيذ

هي خدمة تتيح لجميع المستفيدين من عرض جميع الطلبات الخاصة بهم، سواء كانوا مقدمي الطلب أو طالبي التنفيذ أو أحد الأشخاص المنفذ ضدهم، بكافة أنواعها سواء كانت هذه الطلبات طلبات مالية أو أحوال شخصية أو طلب تنفيذ مباشر، ومن متطلبات الخدمة وجود طلب واحد على الأقل قد تم تقديمه، ويتم استخدام هذه الخدمة بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.

الضغط على “طلبات التنفيذ” عن طريق لوحة المعلومات.

البحث عن الطلب من خلال محددات البحث الذي توفره المنصة.

إصدار وكالة إلكترونية

هذه الخدمة تتيح للمستفيدين أن يقوموا بإصدار وكالة بشكل إلكتروني، علي أن يتم اعتمادها مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة العدل، وإشعار أطراف الوكالة بصدورها، بشرط أن يكون عدد الموكلين واحد فقط، ويتم أداء الخدمة بهذه الخطوات: