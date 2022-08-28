نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى 1444 المواعيد قنوات الاتصال الرسمية الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى، قام برنامج حساب المواطن بتفعيل قنوات اتصال حتى يتم التواصل مع المستفيدين من خلال رقم حساب المواطن المجاني لتقديم الشكاوى وكل الاستفسارات من خلاله أو عن طريق القنوات المجانية الأخري ويوفر برنامج الدعم الحكومي بالمملكة قنوات اتصال كثيره من بينها تليفون حساب المواطن المجاني ورقم شكاوى البرنامج قناة حساب المواطن خدمة العملاء من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو الموقع الإلكتروني لحساب المواطن حيث انه بإمكانية المواطن تقديم الشكاوى والاتصال في أي وقت من خلال القنوات الرسمية للاتصال وطريقة التسجيل في حساب المواطن بالمملكة .

رقم حساب المواطن مجاني

قد اعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن استقباله لكل طلبات واستفسارات المواطنين المسجلين في البرنامج عن طريق العديد من قنوات الاتصال الخاصة بحساب المواطن الرسمية ويتم استقبال كل الاتصالات والخدمات حسب مواعيد محدده للاتصال بها لتمكين الدعم الفني من استقبال مكالمات المواطنين وسنتعرف على جميع قنوات اتصال حساب المواطن 1440 .

م بيان الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية 1 رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً. 2 خدمة عملاء حساب المواطن تويتر citizen_care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً. 3 بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa يتم استقبال الاستفسارات على مدار 24 ساعة. 4 خدمة صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار 24 ساعة.

بوابة حساب المواطن تستقبل كب الاستفسارات الخاصة بالمواطنين على مدار ال24 ساعه ومن خلال موقع حساب المواطن يتم الدخول والتواصل مع البرنامج أو التسجيل في حساب المواطن والاستعلام على نتائج الأهلية في البرنامج ويمكن أيضا الاطلاع على نتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن وتقديم الاعتراض على الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين في المملكة العربية السعودية .

خطوات التسجيل في حساب المواطن

أولا: يجب على المستفيد أن يدخل إلى موقع حساب المواطن

ثانيا: يجب أن يضغط على تسجيل دخول إن كان لديه حساب من قبل. فقط عليه أن يدخل رقم الهوية الخاص به وكلمة السر. ورمز التحقق ثم الدخول، هذا في حال كان لديه حساب.

أما إن كان لا يملك حسابا من قبل، يتعين عليه أن يدخل إلى صفحة الحساب، ثم يقوم بتسجيل حساب جديد تسجيل جديد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المواطن أن يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة. (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، رمز التحقق) ثم يضغط على تسجيل.

بعد أن تظهر صفحة الحساب يتعين عليه إدراج رقم الهوية. والرمز الذي سيصل في رسالة نصية، ورمز التحقق، ثم يسجل الدخول.

يجب أن يقوم المستفيد بتغيير كلمة السر، ويقوم بتعبئة البيانات في الخانات المخصصة لها، بعد ذلك يضغط على تعهد، ثم حفظ.

خدمة صوتك مسموع

تعتبر خدمة صوتك مسموع من ضمن 4 خدمات يقدما حساب المواطن، وهدف هذه الخدمة هو توفير الخدمات الصوتية للمستفيدين على مدار 24 ساعه بهدف رفع كفاءة الخدمات، وهى قناه جديده تسمح للمستفيد الولوج إلى بوابة البرنامج كتابة كل المشاكل وكل ما يواجهه من صعوبات أو أي أسئلة وبعدها يتم رفع الطلب إلكترونيا، وبعدها يتم التواصل مع المستفيدين من قبل القائمين إلى هذه الخدمة.