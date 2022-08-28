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عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف الأمن العام 1444 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها كثير من المواطنين بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح موعد القبول والتسجيل في وظيفة رتبة جندي عام حيث يبدأ التقديم من يوم 29 محرم الموافق 27 أغسطس 2022 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5 صفر القادم، وقد حددت الإدارة عددًا من المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل رتبة جندي عام سوف نتعرف عليها بالسطور المقبلة. شروط التقديم على وظائف الأمن العام أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده الذي يعمل في عمل خاص بالمملكة بالخارج.

العمر ما بين 17 عام حتى 40 عامًا.

الطول 168 سم.

أن يتمتع الشخص المتقدم بحسن السير والسلوك.

ألا يكون موظفًا بأحد الجهات الحكومية الأخرى.

حاصلًا على الشهادة الثانوية بالحد الأدنى أو ما يعادلها من خارج المملكة على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم.

ألا يكون قد سبق له العمل بأحد الوظائف العسكرية وتم فصله منها.

خلو الشخص المتقدم من الأمراض المزمنة.

أن يتمتع باللياقة البدنية العالية.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح وكذلك اختبارات القبول.

ألا يكون متزوج من سيدة أجنبية غير سعودية. رابط التقديم على وظائف الأمن العام 2022 للتقديم على وظائف الأمن العام لعام 1444 اتبع الخطوات الآتية: زيارة موقع أبشر توظيف.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة ثم تحديد إعلان وظائف الأمن العام .

من ثم اختر الرتبة تبعًا لمؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام ومعايير التعيين، ثم النقر على علامة صح بجوار تلك المعايير.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب .

ثم إضافة البيانات الشخصية للمتقدم، وهي:

رقم الهوية الوطنية، والجنس، والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد، ورقم هوية الأب، ورقم الوظيفة الذي تريد التعيين بها ثم النقر على موافق.

ادخل بيانات المتقدم في استمارة طلب الوظيفة.

الضغط على أيقونة التالي من ثم حفظ الطلب.

وحدد المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم للوظيفة.

وأخيرًا قم برفع الوثائق المطلوبة وحفظ الطلب . طرق التواصل مع الأمن العام رقم الطوارئ: 989.

رمز البريد: 11144.

رقم الفاكس: 00966114419688.

رقم الهاتف: 920020405.

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