نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات وكيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي الشروط والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الرجحي من افضل مصارف المملكة ويقدم مصرف الراجحي الكثير من خدماته التمويلية المتنوعة والتي تلبى كافة رغبات ومطالب عملائه وكما يقدم موافقة على اعفاء سداد القروض طالما مستوفي الشروط وكما سنوضح هذه الشروط بداخل المقال ونوضح الاوراق والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم على الاعفاء، فيعد تعرض العديد من المواطنين لظروف تسببت في عدم قدرتهم على سداد الدفعات، كان طلب إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض حيث وافق بنك الراجحي على القرار التي تم اتخاذه من قبل الديوان الملكي، الذي ينص على إعفاء بنك الراجحي من سداد الديون، وذلك بعد تعرض النشاط الاقتصادي وعدم قدرتهم على السداد بسبب تدهور أوضاعهم المالية، فتقدم عدد كبير منهم بالعديد من الطلبات للبنك لإعادة جدولة ديونهم لعدم قدرتهم على السداد، ما أدى للنظر في تلك الطلبات وتم إقرار طلب إعفاء من السداد في المملكة من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل دعم المواطن السعودي في مواجهة غلاء المعيشة، أو العجز عن سداد القروض والموافقة عليه فورا التقديم للطلب الاعفاء. الشروط الواجب توافرها للحصول على إعفاء بنك الراجحي: من أهم الشروط أن يكون العميل قد توفى إلى رحمة الله الذي قام بسحب قرض من بنك الراجحي.

كما يشترط تقديم الوثائق اللازمة التي توضح الحالة الاقتصادية للعميل واستحقاقه للإعفاء.

ويشترط إصابة العميل بمرض أو عجز كلي أو تعرضه لحادث.

وكما يشترط توفر تقرير طبي يدعم حالة العميل. الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لقبول طلب الإعفاء: ضرورة تقديم الهوية الشخصية عند تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي.

مطلوب إرسال المستندات الرسمية التي تخص الدفعات الباقية التي لم يتم دفعها والإيصالات الصادرة عن البنك التي توضح المبلغ المتبقي من الأقساط.

من الضروري على المتقدم أن يقوم بإرسال سبب عدم دفع باقي الأقساط الشهرية المتفق عليها وسبب التعثر. الحالات الخاصة والتي لا يجوز فيها الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي: انتحار المستفيد بالقرض. وفاة العميل نتيجة الألعاب الخطرة أو المخدرات. الوفاة من خلال التلاعب بالأسلحة الممنوعة. الوفاة نتيجة المخدرات أو الحبوب أو الكحوليات. خطوات الحصول على إعفاء بنك الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

أن يقوم الشخص المتقدم بالضغط على أيقونة المصرفية الشخصية.

اختيار التمويل الشخصي.

تحديد التمويل الذي تم الحصول عليه من قبل المواطن.

رفع الهوية الشخصية ورفع المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب

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