نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور..sbis.hrsd.gov شروط استحقاق الضمان الإجتماعى الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في نهاية كل شهر ميلادي يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي عن موعد وصول الضمان الاجتماعي المطور والذي يعتبر من أهم الأمور التي تطرحها المملكة السعودية لمواطنيها، حيث يتم مساعدتهم بتقديم مبلغ مالى لمساعدتهم على عيش حياة كريمة،وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي المسؤولة عن مراجعة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لإيداع المبلغ المستحق والمعاش في الحساب المصرفي للمستفيد، وسوف نوضح فى هذا المقال شروط استحقاق الضمان وكيفية الإستعلام عنه.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

نوضح لكم كيفية الإستعلام عن الضمان الاجتماعي المطوَّر من خلال النقاط التالية والخطوات المحددة كالتالي:

• أدخل إلى رابط الاستعلام عن بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور.

• املأ جميع البيانات المراد إدخالها والتحقق من صحتها بشكل صحيح.

• يجب كتابة رقم السجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق الذي يظهر من خلال الواجهة الرئيسية.

• انقر فوق مربع “عرض”.

• سوف تظهر أمامك كل بيانات الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

تنشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رابط وشروط التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطورة 1443 ولكى يتم التسجيل فى الضمان المطور عليكم اتباع الخطوات التالية:

• أولاً عليك الدخول إلى منصة الضمان الإجتماعى المطور.

• ثم اضغط على كلمة “إنشاء حساب جديد”.

• ثم أدخل رقم الهوية للمواطن.

• كتابة تاريخ الميلاد.

• ثم أدخل رقم الهاتف المحمول.

• يتم استكمال باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

• أخيرًا يتم إرسال رمز التحقق للمواطن حتى يقوم بإدخاله.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان المطور.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في القائمة الجانبية للصفحة.

الضغط على أيقونة استعلام عن الضمان المطور.

وضع رقم السجل المدني في المكان المخصص له بالصفحة.

تسجيل رقم التحقق المرئي في مكانها الصحيح.

الضغط على كلمة استعلام.

ومن ثم عرض نتيجة الاستعلام في صفحة أخري.

شروط استحقاق الضمان الإجتماعى

• أن يكون سعودي الجنسية مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ويستثنى من شروط الجنسية فئات الجنسية التالية:(غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرامل غير السعوديين والمطلقات ولديها أطفال سعوديون،ذوى الإعاقة)

• الدخل المحسوب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش أي ،100 ريال لأفراد الأسرة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

• يجب أن يلتزم بالأحكام الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال والتدريب.

• الإلتزام ببرامج التوظيف التي يقدمها أفراد الأسرة القادرين.

• أل ايكون مقيم في أحد مراكز الأسرة أو الإسكان التي ترعاها الدولة وعدم امتلاكه أصولًا عالية القيمة.