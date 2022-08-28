نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة رخيصة في السعودية تويوتا اليابانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع تويوتا مستعملة رخيصة، تتمتع السيارة تويوتا كورولا بالعديد من المميزات التي تجعلها الإختيار الأول للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين داخل المملكة العربية السعودية في أسواق السيارات المستعملة حيث تحتوي السيارة تويوتا كورولا على أنظمة الراحة والأمان والكماليات الأوتوماتيك وأنظمة الصوت المتكاملة بالإضافة إلى مميزاتها اليابانية.

للبيع كاش سيارة تويوتا كورولا موديل 2010:

يوجد للبيع كاش سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الدمام، وتعد سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي، بينما ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك، اما عن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 99000 ألف كيلو متر.

بينما اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض. ويعتبر الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. حيث أن السيارة تويوتا كورولا مجهزة بمكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وراديو كاسيت. كما أن السيارة تحتوي على وسائل الأمان عبارة عن وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط ومقاعد كهربائية وإستمارة فحص سارية. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596263869 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966596263869.

للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا كورولا موديل 2010:

متوفر للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض، وتُباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي، كما أذن البائع ببيع السيارة تويوتا كورولا بالتقسيط وذلك بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 277000 كيلو متر. السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي فضي. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف وفرش قماش ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية. السيارة تويوتا كورولا تحتوي على مبدل أقراص وبلوتوث وجنوط وإنذار وقفل مركزي للأبواب. السيارة تويوتا كورولا مزودة بحساسات خلفية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب ونظام توزيع قوة الفرامل. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582812680 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582812680.

للبيع السيارة تويوتا كورولا 2006:

متاح للبيع بنظام التقسيط سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة متاحة للبيع في مدينة الطائف، وتعد سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 13000 ريال سعودي.كما يمكن الحصول عليها بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.