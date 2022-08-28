نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد صرف الدعم السكني لـ شهر سبتمبر 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2022، حيث هذا البرنامج قامت بإطلاقه وزارة البناء والإسكان مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مساعدة جميع المواطنين السعوديين المقبلين على الزواج ولكن لا يستطيعوا شراء مسكن لهم وأيضًا تساعدهم الدولة ماليًا، ويتساءل البعض ما هو الموعد الخاص بهذا الصرف سوف نجيب في هذا المقال عن كافة التفاصيل الخاصة بالدعم السكني وأيضًا الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين الذين يريدون الحصول على هذا الدعم من الوزارة، فتابعوا معنا هذه السطور القليلة القادمة.
موعد نزول الدعم السكنى لشهر سبتمبر 2022
الدعم السكني قامت الدولة بإطلاق هذا القرار والدعم لمساعدة كافة المواطنين المقبلين على الزواج، ويمكن للمواطن من خلال هذا الدعم دفع أقساط المسكن الذي سوف يحصل عليه بدون أي فوائد أو زيادة على سعر الوحدة السكنية، ولكن سوف تقوم وزارة الإسكان بإضافة بعض الأرباح الناتجة التي تخص تلك الأراضي المدعومة من قِبلها إلى صندوق التنمية العقارية، وذلك بسبب تحسين النشاط العقاري في المملكة العربية السعودية الخاص بنطاق رؤية المملكة 2030 والحفاظ على الموارد الخاصة بها وكذلك دعم وتطور صناعة العقارات الموجودة وذلك من خلال توفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين المقبلين على الزواج ولكن الظروف لا تساعدهم وبأسعار معقولة ومقبولة بالنسبة لظروفهم المالية.
قامت وزارة الإسكان بتحديد الموعد الرسمي لنزول الدعم السكني لجميع الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم وكان يوم 24 من كل شهر ميلادي ولكن هذا الشهر يصادف عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية وتم تأجيل الدعم حتى انتهاء هذه الإجازة الرسمية ، صرحت الدولة بذلك حتى لا يقلق المواطنون المستفيدون من هذا الدعم.
شروط استحقاق الدعم السكني 1444
هناك عدة شروط يجب توافرها لدى المواطن السعودي لكي يحصل على الدعم السكني، ومن هذه الشروط التالي:
- لا يقل المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عام.
- أن يكون سعودي الأصل من كلا الوالدين ومتواجد في السعودية بشكل دائم.
- لا يمتلك الشخص المقدم على الدعم أي وحدات سكنية خلال الخمس أعوام السابقة.
- من الممكن أن تتقدم السيدات الأرامل والمطلقات للحصول على هذا الدعم.
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