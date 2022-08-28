نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع التقديم القوات البحرية الملكية 1444 شروط التقديم في القوات البحرية بوابة التجنيد الموحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444 أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن الحاجة إلى 269 وظيفة ضمن نظام التعاقد لبرنامج الدعم الفني في “الرياض، الدمام، جدة، الجبيل، جازان” تعتبر وزارة الدفاع القوات البحرية هي المسؤولة عن العمليات العسكرية البحرية حيث أنها مكلفة بتأمين الحدود البحرية وتتبع حركة السفن بالإضافة إلى توفير الحماية للمنشأت التى تقع على الحدود البحرية للمملكة،كما تعمل على تأمين الوصول من وإلى الموانئ من أي تسلل وتأمين الواردات والصادرات إلى المملكة وحماية النقل البحري من القرصنة، وسوف نوضح فى هذا المقال طريقة التقديم لوظائف وزارة الدفاع القوات البحرية وماهى شروطها.

رابط التقديم القوات البحرية الملكية السعودية 1444

صرحت القوات البحرية الملكية السعودية إنها بحاجة لملء 269 وظيفة شاغرة في مشاريع الدعم الفني ضمن نظام تعاقدات “الرياض ، الدمام ، جدة ، الجبيل ، جيزان”،يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على تعليم ثانوي أو أعلى،طورت وزارة الدفاع رابط تقديم إلكتروني https://jobs.mod.gov.sa/ يمكن من خلاله تقديم طلبات الوظائف المتعلقة بالوزاة.

طريقة التقديم على وظائف القوات البحرية 1444

يتم تقديم لوظائف وزارة الدفاع السعودية بما في ذلك البحرية الملكية السعودية إلكترونيًا من خلال بوابة التجنيد الموحدة لوزارة الدفاع السعودية،ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

• ادخل على بوابة التجنيد الموحدة لوزارة الدفاع السعودية.

• انقر فوق تسجيل جديد.

• اكتب البيانات الشخصية بما في ذلك: (الاسم الأول- اسم الاب- اسم الجد- رقم الهوية -رقم الهاتف المحمول- البريد الإلكتروني.).

• اختر كلمة مرور.

• تأكيد كلمة المرور.

• اكتب رمز التحقق.

• انقر فوق خيارات التسجيل.

• قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

• انقر لتقديم طلب التجنيد.

• أدخل رقم الهوية.

• اختيار القسم.

• انقر فوق الوظيفة المطلوبة في الوظائف المتاحة.

• املأ استمارة التسجيل.

• اكتب البيانات بدقة

• إرفاق المستندات المطلوبة.

• وأخيراً قدم الطلب.

شروط وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444

حددت وزارة الدفاع بعض الشروط المهمة التي يجب استيفاؤها لقبول طلب التوظيف في البحرية الملكية السعودية وهي: