نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الامن العام 1444 عبر بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa والشروط اللازمة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة عن موعد تقديم الامن العام 1444 في السعودية، والذي بدأ بالفعل منذ أمس السبت 27 أغسطس 2022، الذي يوافق 29 محرم 1444، ومن المفترض أن تمتد فترة التسجيل حتى يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر 2022 / 05 صفر، كما تم تحديد شروط قبول الامن العام 2022 من أجل انتقاء الأشخاص المناسبين لشغل الوظائف الشاغرة على رتبة جندي في عدد من المناصب، وسنتحدث في تقريرنا عن طريقة التقديم وشروط تقديم الامن العام 1444.

تقديم الامن العام 1444

يمكن تقديم الأمن العام 1444 بطريقة إلكترونية، وهي تلك الطريقة التي تم استحداثها لتسهيل التقديم لجميع المواطنين المهتمين بالحصول على الوظائف عبر نظام أبشر توظيف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى بوابة أبشر للتوظيف .

. ثم اختر الوظائف الشاغرة المتاحة ثم حدد رتبة جندي

سوف يظهر لك عدد من الشروط والاحكام قم اضغط على زر موافق، ومن ثم اضغط على تقديم الطلب

بعد ذلك يجب عليك ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشتمل على، الاسم وتاريخ الميلاد و رقم الهوية الوطنية والجنس والحالة الاجتماعية وغيرها مع رقم الوظيفة

واخيراً ضغط على ايقونة موافق ثم واصل ملء الاستمارة، ويجب أن تتحقق من المعلومات المدخلة ثم اضغط على حفظ.

شروط تقديم الامن العام 1444

تم تحديد مجموعة من الشروط اللازمة لـ تقديم الامن العام 1444، و التي جاءت على النحو التالي: