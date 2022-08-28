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عمر شويل - جدة أرقام الضمان الموحدة للاتصال والتواصل للتعرف للاستعلام عن الأهلية التي لم تظهر حتى الآن في رسالة نصية على الهاتف النقال، وتتيح وزارة التنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن الرصيد والأهلية والدفعات المالية كذلك، كما تتيح عدد من الأرقام التي يتم الاتصال عليها للتواصل مع الموظفين في ارقام العمل الرسمية ويتم الرد على كافة استفسارات المواطنين، كما تقوم منصة تويتر بنشر أخبار الصرف وأبرز الأسئلة الشائعة من المواطنين.

موعد صدور نتائج الأهلية

يترقب جميع مواطني المملكة وصول رسالة نصية تفيد بقبول طلب الحصول على الراتب الشهري والذي يفيد بانطباق معايير الاستحقاق على المتقدمين، وموعد الصرف كذلك، بينما تصل إلى آخرين رسالة بعدم الأهلية ويكون مذكور فيها سبب الرفض والتي يكون على المواطن في هذا الحين إما تقديم التظلم أو إعادة التسجيل من جديد لاستحقاق الشهر الجديد، ويتيح الاتصال بموظفي الوزارة للمواطنين السبل التي يكون عليهم اتباعها أو الاستعلام عن الحساب واية مشاكل فيه.

[أرقام الضمان الموحدة] كيف أعرف أهليتي SSO.hrsd.gov.sa كيف أتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان شهريا عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد، وهم من الفئات الذين تغيرت حالاتهم واصبحوا من المستحقين لدعم الوزارة، مثل المطلقات والارامل وزوجات المسجونين والمفقودين والأفراد المستقلين وغيرهم، وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال الطلبات الجديدة حتى أكتوبر 2022ن بعد أن أعلنت مد فترة التسجيل لستة اشهر جديدة.

كيف أتعرف على أهليتي في الضمان المطور

يتعرف المواطن عن أهليته عبر وصول رسالة نصية على الهاتف النقال تفيد بالتأهيل للحصول على راتب سبتمبر 2022.

يكن الاستعلام عبر حسابه الضماني على منصة الدعم والحماية.

يمكن الاتصال على أرقام الضمان للاستعلام والتواصل مع الموظفين.

يتابع المواطن أخبار نزول الأهلية عبر منصة تويتر الخاصة بالوزارة وأيضا أبرز الأسئلة الشائعة.

أرقام الضمان الموحدة

رقم الضمان المطور الموحد 19911.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777.

الاتصال على الرقم المباشر 0112915588.

الاتصال على الرقم 2033333.

موعد صرف راتب الضمان

يتم إيداع راتب الضمان لاستحقاق سبتمبر في اليوم الأول من الشهر الميلادي، في الأول من سبتمبر 2022 الخميس، الموافق الخامس من صفر 1444هـ.

كيف أستعلم عن أهليتي بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية 1444