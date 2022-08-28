طريقة إسقاط المركبات أبشر 1444 وكيف أعرف أن السيارة تم إسقاطها؟

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عمر شويل - جدة طريقة إسقاط المركبات أبشر 1444، إحدى خدمات منصة أبشر الإلكترونية، والمقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث تقدم منصة أبشر بالتعاون مع عدة جهات، أولها وزارة الداخلية السعودية، والمديرية العامة للمرور، والأحوال المدنية، عددًا هائلا من الخدمات، تستهدف إتمام كل ما يرغب به المستفيدون، وهم جلوس في منازلهم وبشكل إلكتروني تام، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر تقديم الخدمة، من أجل الانتهاء منها، وكانت المديرية العامة للمرور، قد أعلنت عن فرصة مميزة، لإسقاط السيارات التالفة والمهملة في المملكة العربية السعودية، وذلك بدون دفع أية رسوم، وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2022، وحتى 1 مارس 2023، فيما يعرف باسم المهلة التصحيحية، والتي تستوجب استيفاء كافة شروط إسقاط المركبة أبشر، لإسقاط السيارة أو المركبة، التافة والمهلم، وأيضًا إسقاط سيارة متوفى.

إسقاط المركبات إلكترونيًا

إذا ما كنت ترغب في القيام بأي معاملة، بشأن سيارتك الخاصة، فمنصة أبشر هي الملاذ الآمن لك، فقط لا تشارك معلوماتك بمنصة أبشر مع الآخرين، وإسقاط اللوحات إلكترونيا، ليست هي الخدمة الوحيدة فقط من أبشر، فيمكنك عن طريقها على سبيل المثال، أن تقوم بعمل استعلام مركبة برقم الهيكل 1444، وكذلك الاستعلام المخالفات المرورية المركبة برقم اللوحة، وأيضًا تجديد رخصة القيادة. وفيما يتعلق بإسقاط اللوحات فهي خدمة مجانية تمامًا، وذلك خلال فترة المهلة التصحيحية التي التي منحتها الحكومة السعودية للمستفيدين، ولكن بشرط أن يكون المستفيد قد قام بسداد، كافة المستحقات والمخالفات المرورية وأية غرامات، قد تكون مسجلة في حسابه، إلى جانب تحمل كافة تكاليف التشليح.

كم مهلة إسقاط السيارات؟

المهلة التصحيحة أو مهلة إسقاط المركبة، هي عام فقط بداية من 1 مارس 2022، وحتى 1 مارس 2023، وذلك لكافة مالكي السيارات والمركبات المهملة والتالفة، أو لديهم سيارة متوفى ويرغبون في إسقاطها.

كيف أسقط سيارة خارج المملكة؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه في حال رغبتك في إسقاط ملكية السيارة، أو معرفة طريقة إسقاط المركبات أبشر 1444. سواء المهملة أو التالفة، يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

أولا يجب عليك سداد كافة الغرامات والمخالفات المرورية المسجلة عليك. وعقب ذلك قم بتسليم السيارة إلى أحد المحال الخاصة بالتشليح؛ أي لديها ترخيض بيع مركبات ملغى تسجيلها. وكذلك محال مكابس الحديد المعتمدة. وبعدها أحضر ما يثبت قيامك بالخطوات السابقة. وأخيرًا قم بتسليم لوحات السيارة والرخصة في إدارة المرور التابعة لمنطقتك.

هل إسقاط اللوحات يحتاج تسديد المخالفات؟

وبشأن وجوب تسديد المخالفات المرورية، بهدف إتمام إجراءات إسقاط لوحة سيارة، يجب على المستفيدين الالتزام التام بتعليمات المديرية العامة للمرور، وهي كالتالي:

يشترط تسديد كافة المخالفات المرورية والغرامات.

ولابد أن تكون رخصة السير سارية.

كما يجب إحضار كافة المستندات التي تثبت بيع المركبة لمحل التشليح.

كيف أعرف أن السيارة تم إسقاطها؟

قم بالدخول أولا إلى منصة أبشر الإلكترونية. وبعدها سجل دخول إلى أبشر باسم المستخدم وكلمة المرور. وعقب ذلك أدخل رمز التحقق. بعد ذلك انقر على الخدمات الإلكترونية. وبعدها اختر من القائمة خدمات المرور. يلي ذلك النقر على الاستعلام عن استمارة المركبة. وتسجيل رقم الهوية الوطنية. وأخيرًا سوف يتم عرض البينات الخاصة بالسيارة أمامك. وسوف يظهر إن كانت السيارة قد أسقطت أم لا.

شروط اسقاط سيارة متوفى

إذا ما كان هناك ورثة، وأرادوا إسقاط سيارة متوفة لهم، فلابد لهم قبل اتباع طريقة اسقاط سيارة متوفى، أو يقوموا بإتمام واستيفاء شروط اسقاط سيارة متوفى. وهي كالتالي: