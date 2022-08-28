نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في الأمن العام 1444 رتبة جندي وشروط التقديم على وظائف الأمن العام السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة التقديم في الأمن العام 1444 وظائف عسكرية بالأمن العام 1444 مديرية الأمن العام في السعودية أعلنت عن توفر بعض الوظائف الشاغرة محدده عدة شروط للالتحاق بهذه الوظائف يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين، حيث تعتبر الامن العام السعودي من أهم المؤسسات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية تم تأسيسها سنة 1927 وتقع في الرياض وتقدم عدد كبير من الخدمات الأمنية المهمة مثل منع الجرائم وتأمين حماية الأشخاص وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
التقديم في الأمن العام 1444
يمكن لجميع الراغبين في تقديم لوظائف الأمن العام 1444 عليهم أن يدخلوا على منصة ابشر الالكترونية حيث إن أتاح الفرصة التقديم الإلكتروني من خلال الانترنت يساعد على الاشخاص عملية التقديم ومنع الزحام في المراكز المختلفة وتكون الخطوات التقديم على النحو التالي
- من خلال الضغط على الرابط الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.
- ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول
- ثم يجب اختيار الخدمات الإلكترونية
- ثم يقوم الشخص باختيار الوظائف المتوفرة.
- ثم يجب أن يضغط على اعلان وظائف الأمن العام
- ثم يختار الرتبة التي تناسب المؤهل الخاص به.
- ثم يضغط على الموافقه على الشروط والأحكام
- يضغط على التسجيل وتقديم الطلب.
- سوف يتطلب منك إدخال البيانات الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية والجنسية والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد و البريد الالكتروني.
- ثم يضغط على موافق واملأ استماره طلب الوظيفة.
- ثم يضغط على حفظ
- ثم يرفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة منهم بشكل صحيح
- ثم يضغط على تسجيل في النهاية.
شروط التقديم على الأمن العام السعودي الوظائف العسكرية بالأمن العام 1444
وضعت قوات الأمن العام بعد الشروط الخاصة بتقديم في وظائف الأمن العام ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب ان يكون المتقدم حصل على الجنسية السعوديه ويقيم بها بصفه دائمه.
- يجب ان يمتلك حسن السير والسلوك ويمتلك السمعة الحسنة.
- يجب ان يمتلك مواصفات بدنية خاصة مثل الطول لا يقل عن 168 سم.
- يجب ألا يكون قد تزوج من سيدة غير سعودية
- يجب ان يكون عمر المتقدم أكثر من 17 عاما وأقل من 40 عام.
- ويجب أن لا يكون لديه اي عمل او وظيفة في الجهات الحكوميه او الخاصه داخل المملكة.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهاده الثانوية العامة.
- يجب أن يجتاز جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
- يجب ان يكون المتقدم سليما صحيا وخاليا من أي أمراض.
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