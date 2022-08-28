قرضك 100 ألف نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهامش منافس

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عمر شويل - جدة قرضك 100ألف نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، قرض شخصي يلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا القرض الشخصي واحد من أهم القروض التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما توفر الشركة أيضاً حلول تمويلية سهلة وميسرة لأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة. قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة الشركة السعودية للتمويل واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً في المملكة العربية السعودية.

قامت الشركة السعودية للتمويل بتوفير القرض الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح منافس.

يمكن أن يقوم طالب التمويل بتقسيط مبلغ القرض على دفعات شهرية ميسرة تصل مدتها حتي 60 شهر.

تتيح الشركة السعودية للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ القرض في أى وقت. كيفية التقديم على طلب القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب أتاحت الشركة السعودية للتمويل للعميل إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم تعريف بالراتب الشهرى والذي يجب أن يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

إرفاق طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل بكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالطلب.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.

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