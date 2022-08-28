الاستعلام عن رواتب الموظفين الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد تسجيل دخول etimad.sa

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رواتب منصة اعتماد، أطلقت وزارة المالية السعودية منصة اعتماد للإستعلام عن رواتب الموظفين لزيادة مستوى الشفافية وتسريع العملية المالية للموظفين، بعد سنوات من التعقيدات والأخطاء، وأوضحت أنه يمكن لموظفي الجهات الحكومية السعودية استرجاع جميع بيانات الرواتب الواردة من الجهات الحكومية بالتفصيل، وقالت إن ميزات الخدمة تشمل تفاصيل بيانات الوظيفة والحقوق المالية للموظفين، والوصول إلى البيانات التاريخية، ولكن من أجل إجراء المعاملات عبر هذه المنصة يجب استيفاء بعض الشروط ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة التى سوف نوضحها من خلال هذه المقالة.

طريقة الاستعلام عن الرواتب من خلال منصة اعتماد

الاستعلام عن الراتب يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب على نظام اعتماد بعد ذلك يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول مباشرة إلى رابط نظام اعتماد.

• تحديد الاعتماد الشخصي بعد تسجيل الدخول.

• كتابة جميع بياناتهم الشخصية.

• سيتم نقلك إلى صفحة أخرى للاستعلام عن الراتب.

• ستظهر أمامك مجموعة من الشروط والأحكام أقرأها قبل الموافقة.

• اضغط على زر العرض لتوضيح جميع التفاصيل.

طريقة تسجيل الدخول في منصة اعتماد

• اذهب إلى منصة الاعتماد الإلكترونية.

• انقر فوق أيقونة مستخدم جديد.

• اكتب جميع البيانات المطلوبة.

• ستتلقى رسالة عبر الموقع لتأكيد تسجيل الدخول.

• بعد ذلك يتم تحميل الملفات المطلوبة.

• طباعة نموذج التفويض وتقديمه إلى الغرفة التجارية للمصادقة عليه.

• قم بتحميل نسخة من التفويض عبر الموقع الإلكتروني لتفعيل الحساب.

أهداف منصة اعتماد

• تحسين شفافية المنافسة الحكومية.

• تعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية.

• زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• تحسين كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية.

• تقوم المنصة بتوحيد الإجراءات وتسهيلها.

• إتمام المعاملات المالية بسرعة وسهولة.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

لكي يتمكن الموظف من التسجيل في منصة اعتماد رواتب الموظف والاستعلام عنه يجب أن يستوفي بعض الشروط التالية:

• تقديم جميع المستندات المطلوبة.

• المعلومات المطلوبة من خلال الموقع تكون صحيحة.

• مطلوب حساب مصرفي.

• الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد

تهدف منصة اعتماد إلى تعزيز المعاملات الرقمية لجميع الشركات من خلال إدارة الميزانيات والمشتريات، حيث تقدم المنصة خدمات إلكترونية بطريقة فريدة، من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة إلكترونياً:

• توفر كافة المعلومات المتعلقة بموازنة القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

• حماية الحقوق المالية للموظفين والقدرة على التحقق من الأجور وتقديم الشكاوى في حالة حدوث ضرر.

• خدمات الدفع توفر تمويل المشروع والقدرة على الدفع إلكترونيًا من خلال موقع المنصة.

• حماية المال العام والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوفير حياة كريمة للجميع.

• استخدام كافة الوسائل التكنولوجية في كافة مناحي الحياة.

• العقود الإلكترونية وخدمات الرهن في أعمال البيع والشراء.