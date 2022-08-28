نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على قرض إمكان من مصرف الراجحي.. أشهر مصارف السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض إمكان من الراجحي، يشتهر مصرف الراجحي بتقديمه لمختلف أنواع الخدمات المصرفية للعملاء مما يجعله المصرف الأول للعديدين في السعودية حتى أنه لديه عدة فروع أخرى خارج المملكة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتسهيلها على العملاء حتى أن عملاء الراجحي ليسوا فقط سعوديين بل إنهم من مختلف الجنسيات الموجود بالسعودية نظرًا لتنوع الجنسيات الواضح بالمملكة، وحديثنا اليوم يدور حول أبرز خدمة من خدمات الراجحي وهي قرض إمكان من الراجحي ويعتبر القرض الأشهر المقدم للعملاء من الراجحي والذي يقدم بمزايا هامة يبحث عنها الجميع فكيف يمكن التقديم على قرض إمكان؟

شروط قرض إمكان من مصرف الراجحي

من أجل التقديم على القرض يجب أن يوفر العميل شروط مصرف الراجحي لقرض إمكان والتي تتمثل في نقاط محددة نعرفكم بها:

للسعوديين والمقيمين بصفة مستمرة على الأراضي السعودية. الراتب الشهري للعميل يجب ألا تكون قيمته أقل من ألفين ريال سعودي ولكن للمتقاعدين يجب أن تكون قيمة الدخل الشهري أكثر من تسعمائة ريال سعودي.

أن يمتلك العميل لسجل ائتماني. أما عن الفئات العمرية فإن: عمر المتقدمين المسموح به من عشرين عامًا ولا يزيد عن ستين عامًا وإذا وصل إلى سن المعاش فيكون حتى سبعين عامًا. مسجل في مصرف الراجحي وعميل فعال به.

أوراق قرض إمكان من الراجحي

بعد التأكد من تلك الشروط السابقة نتجه للخطوة التالية وهي توفير المستندات والأوراق المطلوبة للقرض وهي:

بيان مطبوع يذكر به قيمة الدخل الشهري. شهادة التأمين الاجتماعي للعميل. تقديم بطاقة الهوية الأصلية للمواطن. توفير كشف حساب يذكر تفاصيل الدخل الشهري في الثلاثة أشهر السابقة.

تطبيق إمكان الراجحي وطريقة التسجيل

يستخدم تطبيق إمكان الراجحي لكي يسهل على العملاء والمقترضين متابعة تفاصيل البرنامج والقرض بصفة مستمرة لهذا فهو تطبيق هام لعملاء الراجحي ويتم التسجيل به كما يلي: