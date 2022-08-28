ما هي الهوية البصرية للطلاب؟.. شعار الهوية البصرية هذا العام

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عمر شويل - جدة شعار الهوية البصرية، مع بداية العام الدراسي الجديد في السعودية لجميع المراحل التعليمية تم الإعلان عن الهوية البصرية للطلاب وذلك دعمًا لعملية التعليم في السعودية والرغبة في تقويمها وتحسين أساس العملية التعليمية وتنشيط الطلاب وزيادة طاقتهم وحيويتهم في العام الدراسي الجديد لهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الهوية البصرية للطلاب؟ فما هي الهوية البصرية؟

الهوية البصرية في العام الدراسي الجديد 1444

الهوية البصرية ضمن برامج تطوير السعودية بالتحديد العملية التعليمية حسب رؤية المملكة 2030 ويتم إطلاقها مع بداية كل عام دراسي الجديد ويكون لها شعار مختلف بكل عام عن العام السابق وهدفها الأول والأساسي هو تشجيع الطلاب وإعطاءهم جرعة من الطاقة والنشاط قبل بدء العام الدراسي ليكونوا على أهبة الاستعداد له، مع العلم أن شعار الهوية البصرية هذا العام هو “العالم ينتظرك” ولها دور في زيادة حماس الطلاب وهمتهم في العام الدراسي الجديد.

أهداف الهوية البصرية للطلاب

عندما تم تطبيق الهوية البصرية للطلاب في السعودية للمرة الأولى تم توضيح العديد من الأهداف التي تترتب عليها وتتمثل تلك الأهداف في:

إنشاء روح من الطاقة والتفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض وكذلك بينهم وبين المعلمين لتكون بيئة الدراسة حيوية غير مملة ومليئة بالطاقة والنشاط. استخدام عوامل الهوية البصرية في تكامل وتجانس في نفس الوقت بين كافة العوامل من أجل تطوير العملية التعليمية والتقدم بالعلم في المملكة. إبراز الاختلافات الأساسية بين جميع الطلاب وبمختلف المراحل التعليمية حتى تكون عملية الاحتفال والتقويم على نفس المستوى من العدل. توضيح الملامح الرئيسية الخاصة بخطة وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية. رفع الروح المعنوية لكل من الطلاب والمعلمين مع بداية كل عام دراسي جديد حتى لا يشعروا بالملل. التقدم بناحية البحث العلمي والابتكار العلمي المختلف والذي له علاقة وثيقة بكافة المجالات الأخرى.

دور الهوية البصرية الجديدة

مع بداية كل عام دراسي يكون للهوية البصرية دور كبير للتعريف بتفاصيل الخطة الدراسية على مدار العام الدراسي حيث توضح للطلاب التعليمات والتفاصيل المتعلقة بهذا العام والتعرف على الطرق والأساليب المختلفة للتعليم ومن أجل التعرف على المزيد من تفاصيل الهوية البصرية يرجى مراجعة رابط الهوية البصرية.