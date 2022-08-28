نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازات العام الدراسي الجديد، بدء الطلاب في السعودية الدراسة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من أغسطس وقد كانت عودة المعلمين والطلاب في نفس الوقت وقبلهم بحوالي أسبوع كانت عودة الإداريين والمشرفين من أجل الإعداد والاستعداد لعودة الدراسة مرة أخرى والتقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد أهم ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور مؤخرًا لسبب مهم وهو إجازات العام الدراسي الجديد، فإنه بعد زيادة الفصول الدراسية وأصبحت ثلاثة فصول فإن رغبة الطلاب في الإجازة والراحة صارت أكبر ولهذا تابعوا معنا السطور القادمة لمعرفة تفاصيل التقويم الدراسي موضحًا إجازات العام الدراسي الجديد.

بداية الدراسة في السعودية

بدءت إجازة نهاية العام الدراسي السابق في المملكة بشهر يونيو الماضي واستمرت إلى شهر أغسطس أي ما يقرب من ثلاثة أشهر إجازة وقد بدء العام الدراسي هذا العام بيوم الأحد السابق والموافق الأول من شهر صفر وقد حددت وزارة التربية والتعليم التقويم الدراسي الذي يوضح للطلاب تفاصيل الخطة الزمنية للعملية الدراسية إذ أنه يوضح الإجازات الفصلية وإجازات الأسبوع وما إلى ذلك ومن المقرر أن ينتهي هذا العام الدراسي في الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم 2023.

إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023

إجازات العام الدراسي الجديد أصبحت أكثر من ذي قبل وهذا نتيجة زيادة عدد فصول الدراسة لتصبح 3 فصول حتى لا يشعر الطلاب بالملل أو التعب والإرهاق أثناء فترة الدراسة الطويلة لهذا نجد أنه بين كل فصل دراسي وآخر إجازة مدتها عشرة أيام كاملة كما أن لكل فصل عدد أيام معينة من الإجازات تتخلل كل منها سواء الإجازات الوطنية أو الدينية حسب المناسبات الموجودة بكل فصل دراسي، وإليكم الجدول القادم الذي يوضح أيام الإجازة في العام الدراسي الجديد بالتفصيل:

تقويم العام الدراسي الجديد 1444

أما عن بقية تفاصيل التقويم الدراسي فيمكن التعرف عليها من خلال الجدول القادم الذي يذكر به تاريخ بداية الفصول الدراسية الثلاث وكذلك تاريخ نهايتها والتعرف على عدد أيام كل فصل منها، ونجد أيضًا موعد نهاية العام الدراسي الحالي والذي من المقرر له أن ينتهي في الواحد والعشرين من شهر يونيو لتبدأ الإجازة في الثاني والعشرين من الشهر وتستمر ثلاثة أشهر تقريبًا: