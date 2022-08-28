نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات امكان الشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات امكان الشروط والخطوات ، تعتبر شركة إمكان إحدي المؤسسات التمويلية الرائدة بالمنطقة العربية بوجه عام ، وفي المملكة العربية السعودية علي وجه الخصوص ، وتقدم شركة امكان للتمويل العديد من منتجات التمويل لعملائها من المواطنين السعوديين ، بالاضافة لدعم منتج تمويل السيارات للمقيمين والسعوديين علي حد سواء ، و من ضمن منتجات التمويل التي تقدمها إمكان ، منتج التمويل المصغر ، و التمويل الإضافي ، وتتميز منتجات تمويل امكان بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولا تحتاج إلي كفيل ضامن ، إضافة لذلك فإن امكان لا تشترط تكويد أو اعتماد الشركة التابع لها العميل لديها ، مما يسهل اجراءات الحصول علي التمويل ، فضلا عن وجود موقع إلكتروني متميز وتطبيق رقمي وفريق من خدمة العملاء لتلبية طلبات وتساؤلات العملاء في أي وقت من أي مكان بكل سهولة ، أيضاً من خلال فقرات المقال التالية سنعرض لكم خطوات الحصول علي قرض تمويل السيارات من امكان ، ثم فقرة عن شروط تمويل إمكان.

تمويل سيارات امكان الشروط والخطوات

لا توجد اشتراطات معقدة أو طويلة للحصول علي القروض الخاصة بالسيارات ، فكل ما عليك الالتزام بهشروط الحصول على تمويل من شركة إمكان :

توفير هوية ورخصة قيادة سارية المفعول.

ثم الحصول علي خطاب التعريف بالراتب.

أيضاً بيان العنوان الوطني للعميل من شروط الحصول على تمويل إمكان.

إضافة لذلك تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاث أشهر.

وأخيراً ، عرض سعر للمركبة ضمن شروط تمويل إمكان لتقسيط السيارات.

وتقدم امكان منتج تمويل ميسر 50 ألف ريال بدون الحاجة لكفيل ضامن.

طريقة طلب تمويل سيارة من إمكان

يمكن الحصول علي قرض السيارة من امكان بإحدى الطريقتين التاليتين :

الأولي : من خلال الدخول لصفحة الموقع الرئيسي لإمكان نختار مبوب التمويل التأجيري من قائمة المنتجات أعلي الصفحة. أيضاً نملأ بيانات ” الإسم، العمر، رقم الجوال، جهة العمل، نوع السيارة، الراتب “. ثم يقوم فريق المبيعات في امكان بالتواصل مع العميل. يتم استكمال المتطلبات وبدأ تفعيل القرض.

الثانية : من خلال أحد معارض وموزعي السيارات من شركاء إمكان : تجد علي بعض المعارض والموزعين بانر شركة مع إمكان للتمويل. ثم تطلب ملأ استمارة طلب تمويل إمكان الراجحي. أيضاً سيقوم المندوب بمساعدتك في كافة الخطوات حتي اكتمال الطلب. ويمكن الاستفسار عن شروط شركة امكان الراجحي بأسهل الخطوات والشروط.



ولا تختلف الخطوات كثيراً عن خطوات طلب التمويل المصغر من إمكان.

مزايا التمويل التأجيري من امكان

يمكن التعرف علي العديد من مزايا التمويل التأجيري من خلال موقع إمكان الإلكتروني وهي :

التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

إمكانية التقديم علي القرض للسيارات من تطبيق امكان و اتباع الخطوات المطلوبة.

أيضاً تصل قيمة التمويل إلى مليون ريال مع تمويل إمكان الراجحي.

أقل راتب 1900 ريال للمتقاعدين،2000 للموظفين للحصول على تمويل السيارة.

بالاضافة إلي التأمين شامل طيل فترة تمويل سيارتك.

الحصول على طلب تمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

كذلك مدة تمويل تصل إلى خمس سنوات.

أما الميزة الأهم : لا يشترط تحويل الراتب.

حاسبة تمويل تحسب تمويلك من شركة امكان الراجحي بأسهل الخطوات.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين تمويل شخصي ضمن مزايا تمويل شركة إمكان.

وأخيراً يقدم معه خدمات ما بعد البيع إلكترونية بجانب برامج تمويل مرنه.

اخيراً يمكن معرفة خطوات طلب تمويل اضافي من امكان عبر موقعنا ثقفني.