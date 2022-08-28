نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني 92 بالسعودية 1444 ومظاهر الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني 92 بالسعودية هو أهم مناسبة وطنية يتم الاحتفال بها في أرجاء المملكة العربية السعودية وهو أيضا ذكرى توحيدها حيث ينتظرها بشغف العديد من المواطنين لحضور مراسم الاحتفال التي تحتفي بها المملكة في جميع مدنها.

اليوم الوطني 92 بالسعودية

الجدير بالذكر أن اليوم الوطني 92 بالسعودية وهو يوافق يوم الجمعة 27 صفر من عام 1444 ويوافق يوم 23 من سبتمبر عام 2022، ومن المعروف أيضا أنه يتم فيه العديد من الاحتفالات والمعايدات وتبدأ الإجازة المقررة من يوم الأربعاء 25 صفر وحتى يوم الأحد 29 صفر.

تاريخ المملكة

في كل عام من هذا اليوم يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي، لنتعرف معا سريعا عن تاريخ المملكة من خلال النقاط القادمة:

بدأ أول احتفال باليوم الوطني السعودي عام 1932.

توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

إطلاق اسم المملكة العربية السعودية منذ هذا الوقت.

شعار المملكة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اتخاذ مدينة الرياض عاصمة للملكة العربية السعودية.

مراسم الاحتفالات

الاحتفال باليوم الوطني السعودي يكون على عدة أشكال، والتي يتم تنسيقها بين جميع مدن المملكة ولذلك تشمل جميع الفئات العمرية ولا تقتصر على فئة معينة، مثل:

برامج ترفيهية في جميع مدن السعودية.

الألعاب النارية والليزر.

جولات ثقافية.

أنشطة مدرسية.

عروض وتخفيضات خلال التسوق.

الاستعراضات الجوية.

عرض الأضواء والأطياف في عاصمة المملكة.

بالإضافة إلى ذلك خيم ثقافية خاصة بتراث المملكة.

مهرجانات تقليدية.

رقصات فلكلورية.

وأنشطة ثقافية متنوعة.

إنجازات المملكة في اليوم الوطني

هناك بعض الإنجازات التي تم الإعلان والكشف عنها مؤخرا وانطلاقها بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي وإلى وقتنا الحاضر، ومن أبرز هذه الإنجازات الوطنية الهامة، ما يلي:

إطلاق أطول سارية العلم في العالم بأسره وقد حدث ذلك في مدينة جدة من عام 2014.

افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهو من أبرز الأحداث داخل المنظومة التعليمية في المملكة وقد تم ذلك في عام 2009.

وأخيرا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن استعرضنا المزيد عن اليوم الوطني 92 بالسعودية وقد ذكرنا أيضا سابقا الموعد المحدد للاحتفال، و كذلك موعد الإجازة الرسمية و أبرز المراسم التي سوف يتم أيضا انطلاقها تزامنا مع اليوم الوطني.