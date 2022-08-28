نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم الموحد المجاني للتواصل مع برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن، يحتاج مستفيدي حساب المواطن من فترة لأخرى للتواصل مع المسئولين عن البرنامج بشأن بعض الاستفسارات والأسئلة الهامة والتي غالبًا ما تتعلق بشأن وقف الدعم أو عدم توفيره في الموعد المحدد له، لهذا يقوم الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن بتوضيح رقم حساب المواطن المحدد والمجاني وهو مخصص من أجل التواصل مع القائمين على البرنامج من أجل توضيح الاستفسارات العالقة بالذهن ويمكن التواصل في أي وقت على مدار اليوم مع خدمة العملاء وتوجيه الاستفسار المطلوب للتعرف على الرقم تابعوا معنا.

رقم حساب المواطن الموحد

تم توفير رقم حساب المواطن الموحد من أجل استقبال الشكاوى والمقترحات من مستفيدي البرنامج والذي يبلغ عدد بالملايين من الأشخاص السعوديين الذين يساعدهم برنامج حساب المواطن شهريًا من خلال قيمة الدعم المقدمة لهم، ويمكن لأي شخص من مستفيدي حساب المواطن أن يقوم بالتواصل مع خدمة العملاء من خلال مهاتفة الرقم 19912 لتوضيح الاستفسار أو الشكوى التي يرغب في الحصول على إجابة عليها.

عدم الكشف عن البيانات في حساب المواطن

يطلب برنامج حساب المواطن عند التسجيل به توضيح بعض البيانات والمعلومات الشخصية عن المستفيد من أجل قبوله في البرنامج من عدمه، إذ أنه مخصص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض وهم أحق بالدعم من غيرهم من المواطنين، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بإخفاء بعض تلك البيانات الهامة عن البرنامج حتى يحصلوا على الدعم بدون أدنى حق لهم.

فبعد مراجعة تلك البيانات المقدمة مع البيانات الأصلية بالعقود الأصلية وجد أن معظم المستفيدين لديهم عقارات يكسبون منها سنويًا بعائد كبير وعلى الرغم من ذلك قاموا بالتقديم في البرنامج للحصول على الدعم وذلك على مدار عامين وهم يخفون ذلك ولم يتم كشفهم، ولهذا قام حساب المواطن برصد هؤلاء المحتالين من أجل وقف الدعم عنهم نهائيًا وهذا بفضل المراجعة الدورية المستمرة لجميع المستفيدين من أجل معرفة أي تحديثات جديدة في بيانات المستفيدين لذلك من الضروري أن يقوم كل شخص من مستفيدين حساب المواطن بتحديث بياناتهم الأصلية لعدم التعرض لمثل هذا الموقف ووقف الدعم عنهم.