نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd برقم الهوية 1444 وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444، مع اقتراب موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور يبدأ عدد كبير من المستفيدين من الدعم عن طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي لمعرفة موعد صرف الدعم و حاله الضمان الاجتماعي، ولذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الضمان الاجتماعي المطور لكي يستطيع المواطنين الاستعلام عن الضمان، وقد أعلنت الوزارة عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد العام الماضي 2021 بغرض تحقيق الإستقرار و تطبيق التدبيرات اللازمة في تحقيق أهداف النظام في مساعدة أكثر الأسر احتياجا و وصول الدعم لمستحقية وهذا في ظل الرؤية المستقبلية التي تسعى الحكومة السعودية على تحقيقها، ولذلك تن البدء في التسجيل في النظام الجديد وقد تم تمديد فترة التسجيل حتى 5 ربيع الآخر 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022 وتؤكد الوزارة على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتأثر بالتسجيل في النظام الجديد.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444

يمكن لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالاستعلام عن نتيجة طلب الضمان الاجتماعي المطور عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني برقم الهوية بالخطوات التالية:

أولا يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار خدمات الوزارة.

ثم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على دخول، ثم الضغط على حسابي.

قم قم بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

انتظر قليلا وسيتم عرض جميع بيانات الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

في حالة تقديم طلب التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور يمكنك متابعة حالة الضمان والاستعلام عن الأهلية بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

قم بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار معاش الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال رقم السجل المدني.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم الضغط على استعلام.

هكذا سيظهر أمامك بيانات الضمان و إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور شهر صفر

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد لصرف دعم الضمان الاجتماعي كل شهر وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، يوافق هذا اليوم يوم الخميس 5 صفر 1444 الموافق 1 سبتمبر 2022.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

في ظل الرؤية المستقبلية التي تسعى المملكة العربية السعودية على تحقيقها حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع مجموعة من الشروط لابد من توافرها في المتقدم إلى الدعم لكى يكون مؤهل مستحق للدعم، الشروط هي:

نظام الضمان الاجتماعي المطور يساعد المواطنين السعوديين من أبوين سعوديين (يستثنى من ذلك زوجة المواطنة، حاملي بطاقة التنقل).

يشترط أن يكون المواطن المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى وهو 1100 للاسرة و الحد الأدنى للفرد 550 ريال سعودي.

التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها مع رفع المستندات و الوثائق التي تؤكد أهلية المتقدم.

ألا يكون مسجون أو مسجل في أحدي مراكز الإيواء الخاصة بالحكومة.

يشترط ألا يكون هناك أملاك مسجلة باسمه أو أموال.

توافر متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حيث (الحالة الصحية، التأهيل، الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية).

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن الحصول على رقم الضمان الخاص بك للاستعلام عن حالة الضمان بالخطوات التالية: