نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالسعودية في جميع المدارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام الدراسة في السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الأحد القادم أول أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد وهو موعد عودة الطلاب والمعلمين إلى الدراسة مرة أخرى كما وتم رفع تقويم العام الدراسي الجديد على الموقع الرسمي للوزارة ليطلع عليه الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الطلاب قبل بدء العام الدراسي، ووجد أن أكثر الأسئلة الشائعة بين الطلاب هي بداية الدوام الدراسي في العام الدراسي الجديد وهذا ما نعرفكم عليه اليوم.

موعد الدوام الدراسي بالعام الدراسي الجديد 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن بداية الدراسة من الأحد القادم الموافق من الشهر الثامن والعشرين من أغسطس وهو الفصل الدراسي الأول حيث سيكون هذا العام عبارة عن 3 فصول دراسية، ويبدء الدوام في المدارس الحكومية بالمملكة بجميع المدارس بتمام السابعة في الصباح الباكر ولكن المدارس الخاصة يتأخر بها الدوام قليلًا حيث يبدء من التاسعة في الصباح ويتم إلزام جميع الطلاب بهذا الموعد حتى لا يتأخر أي طالب عن بداية اليوم الدراسي.

تقويم العام الدراسي 1444-2022 للفصل الدراسي الأول

يوضح التقويم الدراسي للفصل الأول تفاصيل الخطة الزمنية لهذا الفصل مثل البداية والنهاية والإجازات التي تتخلل هذا الفصل كما يلي:

العودة إلى المدارس

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم فإنه قد تقرر أن تكون عودة المشرفين والإداريين في المدارس المختلفة بالسعودية قبل أسبوع من عودة الطلاب ومعلميهم أي في الثاني والعشرين من الشهر وهو قبل أيام قليلة من الآن، أما عن عودة المعلمين والطلاب فهي الأسبوع القادم بتاريخ 28 أغسطس بجميع المدارس وهو أول أيام شهر صفر، وسيتكون العام الدراسي من ثلاثة فصول يبدء كل فصل في موعد محدد له بعدما ينتهي الطلاب من الاختبارات.

إذ أن الفصل الأول بدايته في 28 أغسطس ونهايته في الرابع والعشرين من نوفمبر أما عن الفصل الثاني فالبداية في الرابع من شهر ديسمبر والنهاية في الثاني من شهر مارس والفصل الدراسي الثالث والأخير البداية في الثاني عشر من شهر مارس بعد إجازة حوالي عشرة أيام بين كل فصل دراسي وآخر وينتهي هذا الفصل في الثاني والعشرين من يونيو بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث.