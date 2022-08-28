نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إسقاط المركبات إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” ومدة إسقاط المركبات التالفة والفاسدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت منصة “أبشر” الرقمية عن الخطوات التي يمكنكم اتباعها من أجل معرفة كيفية إسقاط المركبات إلكترونيًا وهي خدمة تتم عبر المنصة بخطوات بسيطة، وهي تعمل على إسقاط المركبات الفاسدة والتالفة الموجودة في المملكة العربية السعودية وذلك بقرار صدر من مجلس الوزراء السعودي، كما وضع المجلس مدة معيّنة يتم فيها إسقاط المركبات ويتم تغريم الشخص الذي يتخلف عن ذلك وسنوضح لكم الكثير من التفاصيل الأخرى التي تخص نفس الموضوع عبر سطور مقال اليوم.

كيفية إسقاط المركبات إلكترونيًا من خلال منصة “أبشر” الرقمية

يمكنك إسقاط المركبات إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” الرقمية عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط منصة “أبشر” الرقمية ثم قم بالنقر على أيقونة “أفراد” وبعدها انقر على خيار “خدمات المركبات”.

ثم قم بالنقر على أيقونة “إسقاط المركبات” وبعدها يتم عرض كل المراكز الخاصة بالإسقاط على المنصة قم بتحديد المركز الأقرب لك ويجب أن يكون معتمد من قبّل الحكومة السعودية.

في حالة وصولك للمركز قم بتسليم المركبة ومعها لوحاتها المعدنية ثم انقر على أيقونة “تسجيل الطلب” وسيتم إرسال رسالة هاتفية SMS على هاتفك المحمول تفيد قبول ووصول الطلب وإسقاط المركبة.

مدة إسقاط المركبات التالفة والفاسدة في المملكة العربية السعودية

كشف مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن المهلة المتاحة للمواطنين حتى يتمكنوا من إسقاط مركباتهم التالفة والتي بدأت من يوم 1 من شهر مارس الماضي لعام 2022م ومستمرة حتى نفس اليوم للعام المقبل 2023م، كما كشف المجلس أنه هناك غرامات ورسوم يتم فرضها على كل المركبات وأصحابها في حالة أنه انتهت المهلة ولم يقوموا بإسقاطها أو التقديم عليها، وهناك شرط حتى يتم دفع الرسوم وهي أن تكون رخصية قيادة السيارة سارية المفعول غير منتهية مع استيفاء المواطن لكل شروط وأحكام إسقاط السيارات التالفة.

شروط إسقاط المركبات التالفة