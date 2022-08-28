نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HERE” رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 _2022 tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وحددت مواعيد التسجيل في أختبار المعلمين والمعلمات، وفق روزنامة الهيئة التي وضعتها ودعت الهيئة المعلمين الدخول على الموقع الرسمي المخصص للتسجيل في الاختبارات، وتسجيل بياناتهم والاختبار الذي يرغبون في الدخول إليه، من أجل الحصول على الرخصة المهنية التي تمكنهم من مزاولة التدريس في المدارس السعودية العامة والخاصة، وكانت الهيئة قد حددت مواعيد الاختبارات الخاصة بالمعلمين الرجال وأخرى للنساء، وهو ما سنوضحه لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة الراغبين في التسجيل للحصول على الرخصة المهنية.

رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أختبار الرخصة المهنية هو أحد الاختبارات الهامة التي يحرص على النجاح فيها، كل من يرغب في مزاولة مهنة التدريس في المملكة، فاجتياز هذا الاختبار هو أساس الحصول على شهادة الرخصة المهنية للمعلمين، ويتكون الاختبار من شقين أو جزءان الأول وهو الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين والمعلمات، والاختبار الثاني هو الاختبار التخصصي وهو يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

طريقة التسجيل في أختبار الرخصة المهنية 1444

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب tpl.etec.gov.sa .

. أو الدخول على رابط بوابة النفاذ الوطني.

النقر على أيقونة التسجيل في أختبار الرخصة المهنية.

تحديد نوع الاختبار الذي ترغب في الدخول إليه والتسجيل به “العام/ التخصصي”.

تسجيل الموعد والمكان المناسب لك للاختبار.

وأخيراً التأكد من البيانات المسجلة والضغط على تأكيد البيانات ثم طباعة طلب التسجيل.

مواعيد تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

الرجال : – يبدأ التسجيل من يوم الإثنين 2022/08/29 الموافق 1444/02/02 هجري. النساء : – يبدأ التسجيل من يوم 2022/09/05 الموافق 1444/02/09 هجري.

مواعيد أختبار الرخصة المهنية العام والتخصصي

موعد أختبار الرخصة المهنية العام : – 2022/11/11 حتى يوم 2022/11/14 القادم. أختبار الرخصة المهنية التخصصي : – من يوم 2023/01/21 حتى يوم 2023/01/25.

موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

بعد الانتهاء من أختبارات الرخصة المهنية سواء الاختبار العام أو التخصصي، يتم تصحيح الاختبار ويكون عملية التصحيح ألية عن طريق الحاسوب، وعدها تحدد هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان النتيجة والتي سنوافيكم بها عند تحديدها من قبل الهيئة.

الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب

هي هيئة تتمتع باستقلال كامل مهمتها قياس وتقويم واعتماد التعليم والتدريب في المملكة وتقوم بالإشراف الكامل على عملية أختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وإعطاء شهادات مزاولة المهنية للمعلمين، يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة السيد الدكتور خالد السبتي.