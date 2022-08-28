كيف اسجل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية Sakani.SA لطلب مسكن مجاني Alwaleed PHilanthropies

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في جمعية الوليد الخيرية للحصول على المساعدات الإنسانية التي يقوم الأمير بتقديمها لفئات المحتاجين من أبناء المجتمع السعودي، حيث يقوم الأمير بتوفير العديد من الخدمات التي يتم توفيرها بالتشارك والتعاون مع مؤسسات المملكة الاجتماعية ووزارة الإسكان كذلك، ويستهدف بالمساعدة الفئات الفقيرة من أبناء الشعب وغير القادرين على توفير بعض الخدمات الأساسية التي يتشارك معهم بتوفيرها.

كيف اسجل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية Sakani.SA لطلب مسكن مجاني

https://twitter.com/i/status/1555586737912561664

وجدير بالذكر أن جمعية الوليد كانت أطلقت من قبل رابط خاص بها بتسجيل طلب سيارة أو شقة سكنية، إلا أنها قامت بإيقاف تفعيل العمل على هذا الرابط، واصبح التعامل عبر الرابط الرسمي، وقامت بالتضامن في العمل بالمشروعات السكنية مع وزارة الإسكان بالمملكة لتيسير توفير السكن المناسب للفئات الفقيرة واشتراك من الجمعية في رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لحصول 80% من الشعب على السكن الخاص بهم والقضاء التدريجي على الإيجارات، وخاصة لغير القادرين.

ما هي مشاريع جمعية الوليد الخيرية

أطلق الأمير الجمعية الخيرية له في عام 1997 من أمواله الخاصة لتوفير المساعدات للمحتاجين، ولا تقوم المؤسسة بتوفير المساعدات المالية المقدمة مباشرة إلى المتقدمين بطلب المساعدة وإنما تقوم بتوفير الخدمات التالية:

تقوم الجمعية بتوفير سيارة لغير القادرين على شراء واحة بهدف التنقل أو العمل، ويتم توفيرها وفق عدد من المعايير والشروط، حيث يقوم الأمير بوضع شرط ألا يتم الحصول على سيارة من الجمعية لأكثر من مرة إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من الحصول على الأولى.

يتم توفير شقق سكنية لغير القادرين على شراء وحدة سكنية لهم، ويتم التوفير بمعايير يكون من أهمها ألا يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال ويتم دفع مستحقاتها من ماء وكهرباء وغيرها، ويتم تطبيق قوانين المواريث عليها، ولا يتم الصرف فيها بالبيع.

خدمات جمعية الوليد على مدار السنوات الماضية

قامت المؤسسة الإنسانية بتقديم العديد من الخدمات طوال الأعوام الماضية، والذي تم من خلال توفير الآلاف من السيارات والشقق للمحتاجين، وكانت المنصة الخاصة بالجمعية على تويتر تقوم كل شهر، في اليوم الأول فيه، بنشر أسماء المستفيدين شهريا من مساعدات الجمعية بالحصول على سيارة أو شقة، وقد تداولت وسائل التواصل العديد من الشائعات حول المؤسسة وتقديمها مساعدات مالية للمحتاجين، إلا أن المؤسسة قامت بتكذيب تلك الأخبار وأعلنت عدم تقديمها للأموال المباشرة للمحتاجين بينما يتم توفير السيارات من خلال رابط تسجيل المؤسسة بينما يتم تسجيل طلب الشقة السكنية من خلال منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان السعودية.

كيف أتواصل مع جمعية الوليد بن طلال الخيرية

تقوم الجمعية بتوفير طرق التواصل معها بالاتصال أو إرسال الطلب عبر المنصة أو البريد الإلكتروني.

كيف اسجل في جمعية الوليد الخيرية 1444

وبناء على ما سبق فقد تعرفنا على طريقة التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد بن طلال للعمل الخيري والإنساني، وكيفية التواصل المباشر مع المؤسسة الخيرية التابعة للأمير الوليد بن طلال، كما تعرفنا أيضا على مشاريع المؤسسة في مجال العمل الخيري والإنساني، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم مراسلاتنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.