نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1444 المعتمد بأمر ملكي والمدرج بالتقويم الدراسي 2023؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية في 27 يناير 2022 أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً ملكياً يفيد بأن يوم 22 فبراير من كل عام سيكون يوماً لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية وهو يوم التأسيس السعودي، أي أن الاحتفال بيوم التأسيس لأول مرة كان في مطلع العام الحالي 2022 م، وقد اختار هذا اليوم والذي يوافق تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ وفقاً لما استنتجه المؤرخون في هذه الفترة حيث تولى الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية، وشهدت المملكة العديد من الإنجازات في عهده، وسوف نتعرف وإياكم من خلال موقعنا على موعد يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي، فضلاً تابعوا معنا.

كم باقي على يوم التأسيس السعودي1444؟

متبقي 177 يوم على الاحتفال بيوم تأسيس المملكة، حيث احتفلت المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس في مطلع العام الحالي 2022 م وتحديداً يوم 22 فبراير، وكان هذا أول احتفال بيوم التأسيس، حيث أعطى اجازة رسمية معتمدة ومدفوعة الأجر في كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وسيتم الاحتفال به سنوياً في نفس التاريخ، وقد جاء موعد يوم التأسيس السعودي بالميلادي والهجري للسنوات القادمة بإذن الله على النحو الآتي:

الأربعاء 2 شعبان 1444 هـ، 22 فبراير شباط 2023 م.

الخميس 12 شعبان عام 1445 هـ، 22 فبراير شباط عام 2024 م.

السبت 23 شعبان عام 1446 هـ، 22 فبراير شباط عام 2025 هـ.

الأحد 5 رمضان عام 1447 هـ، 22 فبراير شباط عام 2026 م.

الإثنين 15 رمضان عام 1448 هـ، 22 فبراير شباط عام 2027 م.

الثلاثاء 26 رمضان عام 1449 هـ، 22فبراير شباط عام 2028 م.

الخميس 9 شوال عام 1450 هـ، 22 فبراير شباط عام 2029 م.

الجمعة 19 شوال عام 1451 هـ، 22 فبراير شباط عام 2030 م.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

يختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني والذي يُعد إجازة رسمية أيضاً، ويوافق يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود.

وفي النهاية كلا اليومين مرتبطين بـ شخصيتين تاريخيتين قادتا المملكة للحاضر المزهر التي تشهده حالياً والمستقبل الباهر الذي ينتظرها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.