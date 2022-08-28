نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم.. تعرف على الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية من خلال موقعها الإليكتروني الرسمي، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في مناطق ومدن المملكة، ونتعرف الآن على تفاصيل وشروط الوظائف ورابط التقديم من خلال موقع ثقفنى.

أعلنت وزارة الطاقة عن حاجتها إلى شغل وظائف مراقب ميداني، للعمل بعدة مناطق بالمملكة العربية السعودية ومنها ” الرياض – تبوك – القصيم” وذلك للعمل على تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية، بالإضافة إلى إجراء جوالات التفتيش لضمان امتثال المرخصين، للأنظمة واللوائح المنصوص عليها، ونتابع الآن على موقع ثقفني عرض الشروط والمسؤوليات المطلوبة كالتالي :-

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الطاقة

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم فيما فوق.

الوصف الوظيفي والمسؤوليات المطلوبة

اتباع الإجراءات والسياسات المتبعة في جمع تقارير جولات التفتيش.

سحب العينات المختلفة من منتجات البترولية في المنشآت والمواقع، وذلك لدعم عمليات التفتيش الميداني.

المساعدة في ضبط المخالفات المنصوص عليها.

دعم وتنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجوالات التفتيش.

تنسيق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية. إلى مراكز والمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الطاقة.

المساهمة في تعيين المسؤولين بإنفاذ القانون وضبط المخالفات ورفع الغرامات والعقوبات على المخالفات.

دعم أنشطة التفتيش والرقابة، وذلك للعمل على التأكد من امتثال المرخص لهم . بكافة اللوائح والاشتراطات المنصوص عليها، والموضوعة من قبل الوزارة.

الالتزام بضوابط وسلوكيات العمل، وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه من قبل الرؤساء المباشرين.

المؤهل والخبرات المطلوبة:-

يتطلب أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في إحدى التخصصات المهنية والتقنية. أو أن يكون حاصل على مؤهل ذا تخصص مرتبط بمجال العمل. كما أنه لا يشترط وجود أي خبرات سابقة للمتقدمين من حملة الدبلوم لشغل الوظائف المعلنة.

رابط التقديم لوظائف وزارة الطاقة

وللتقديم على وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي ” وظائف وزارة الطاقة ” عبر الدخول إلى بوابة التوظيف على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة، وتسجيل الدخول من خلال البريد الإليكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابك في بوابة التوظيف، واختيار المنطقة الراغب في العمل إليها وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة.