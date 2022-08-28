احصل فورا على منح الأراضي مجانية من وزارة الإسكان السعودية 1444هـ بهذه الشروط البسيطة

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عمر شويل - جدة من أكثر ما يتم البحث عنه في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية هو كيفية الحصول على منح الأراضي السكنية المجانية وأهم شروطها التي تم تقديمها من قبّل وزارة الإسكان السعودية لعام 1444هـ – 2022م، حيث أن هناك الكثير من الذين يحتاجون إلى سكن خاص بهم وكان برنامج الدعم السكني هو أحد البرامج التي يتم تقديمها من قبّل الحكومة السعودية حتى يتم دعم الأسر الفقيرة التي ليس لديهم وحدات سكنية تخصهم.
شروط استحقاق منح الأراضي السكنية المجانية 1444هـ – 2022م
وضعت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط التي يتم من خلالها تحديد الفئات المستحقة للدعم السكني والشروط هي كالآتي:-
- يجب أن يكون الشخص أو الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم السكني أسرة سعودية الأصل والمنشأ.
- يشترط أن تكون الأسرة مقيمة قبل خمس سنوات من تقديم الطلب في أي سكن داخل المملكة العربية السعودية.
- لا يجب أن يزيد عمر الشخص المتقدم عن السن القانوني 18 عام وبالنسبة للأرامل والمطلقات يشترط ألا يقل عمرهن عن 25 عام.
- تقديم الأسرة أو الشخص الراغب في الحصول على منح الأراضي السكنية كل الأوراق والمستندات المطلوبة منه والتي تفيد عدم قدرته على شراء أي وحدة سكنية مكتوبة باسمه.
خطوات الحصول على منح الأراضي عبر منصة سكني
وبالنسبة لطريقة الحصول على الأراضي السكنية المجانية من قبّل وزارة الإسكان السعودية فيمكنك تقديم الطلب عبر منصة سكني الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- يقوم المتقدم على منح الأراضي السكنية المجانية بالدخول على رابط منصة سكني الإلكترونية.
- من خلال النصة يقوم بالنقر على أيقونة “قطعة أراضي” وبعدها ينقر على مخطط الأراضي.
- يبدأ في اختيار قطعة الأرض التي تناسبه في المكان الذي يناسب إمكانياته وظروف عمله.
- وبعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “حجز القطعة” والتي توجد في أسفل الصفحة التي بها مخطط الأراضي.
- ينقر بعد ذلك على أيقونة “تأكيد الحجز” ويوّقع عقد حجز قطعة الأرض عبر المنصة إلكترونيًا.
- وأخيرًا يقوم بطباعة العقد ويحتفظ به حيث سيتم تقديمه إلى وزارة الإسكان عند الذهاب لإنهاء باقي الإجراءات.
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