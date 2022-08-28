نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إجازات المدارس 1444 وحقيقة إلغاء الدراسة واستعدادات المدارس لاستقبال الطلاب بالمملكة في المقال التالي
تم تحديد جدول إجازات المدارس 1444 مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 1 من شهر صفر لعام 1444 من السنة الهجرية، والذي يوافق من التاريخ الميلادي يوم 28 من شهر أغسطس لعام 2022، ويتساءل العديد من الطلاب، وأولياء الأمور في السعودية عن مواعيد الإجازات التي يتضمنها العام الدراسي الجديد 1444، وفقا للخطة الزمنية الدراسية التي قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال مواعيد إجازات المدارس للعام الدراسي الجديد.
مواعيد إجازات المدارس للعام الدراسي الجديد
ونتابع معكم في السطور التالية أهم الإجازات للمدارس في المملكة العربية السعودية، والتي يتضمنها العام الدراسي الجديد وفقًا لجدول إجازات المدارس 1444، وإليكم أهم هذه الإجازات موضحة في النقاط التالية:
- سوف يكون يوم إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 1444 يوم 25 من شهر صفر، والذي يقابل يوم 23 من شهر سبتمبر 2022.
- ثم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 30 من شهر ربيع الثاني.
- كما أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 من جمادى الأول، والذي يوافق من تاريخ السنة الميلادية يوم 4 ديسمبر.
- بعد ذلك تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادى الآخر.
- كذلك موعد بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان.
- نهاية العام الدراسي يوم 4 من شهر ذي الحجة، والذي يوافق من السنة الميلادية 22 يونية لعام 2023.
حقيقة إلغاء الدراسة واستعدادات المدارس
وبعد أن تعرفنا علي جدول إجازات المدارس 1444 نتابع معكم التحضيرات في مختلف مدارس المملكة العربية السعودية لبدء العام الدراسي الجديد، وإليكم أهم الاستعدادات موضحة في النقاط التالية:
- قد صرحت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم بدء العام الدراسي الجديد في ميعاده وفقًا للخطة الدراسية.
- أوضحت الوزارة عدم وجود أي نية لتأجيل الدراسة بالمدارس.
- كما أنه قد تم تحضير جميع المدارس والفصول لبدء العام الدراسي الجديد، وتعقيم المدارس والفصول.
- سوف يتكون العام الدراسي وفقًا لما صرحت عنه وزارة التعليم من ثلاثة فصول دراسية، وقد تم وضع خطة زمنية دراسية لكل فصل دراسي.
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