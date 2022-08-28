منيو مطعم بياتو الإيطالي أشهر المطاعم الإيطالية في السعودية وفروع المطعم

منيو مطعم بياتو الإيطالي، تتميز السعودية بأنها متنوعة في مطاعم الطعام الموجودة بها والتي تجمع العديد من الثقافات والجنسيات بها وينتج عنها في النهاية تنوع في أصناف الطعام المناسبة لجميع الزائرين الموجودين في المملكة من الخارج وكذلك المواطنين الراغبين في تجربة أصناف الطعام المختلفة بدون الحاجة إلى السفر خارج السعودية، وأفضل مثال على ذلك هو المطعم الإيطالي بياتو حيث يجلب للزائرين الأجواء الإيطالية في أماكنهم وكذلك أطباق الطعام ذات الطابع الإيطالي الشهي فهناك الكثيرين يفضلون ويشتهون الأطباق الإيطالية ومع تنوع أصناف الطعام في مطعم بياتو لن تندموا على طلب الطعام وتجربته هناك.

منيو مطعم بياتو الإيطالي

أصناف الطعام عديدة ومتنوعة في مطعم بياتو فهناك البيتزا والباستا والوجبات والمقبلات والساندوتشات والمشروبات والأسعار مناسبة جدًا مع جودة هذا الطعام الإيطالي الأصلي والخيالي:

الباستا

طبق نونا بولونيز سعره 69 ريال وريجاتوني بيستو أقل قليلًا بسعر 65 ريال.

دجاج بصوص ألفريدو السعر 79 ريال وهو نفس سعر الطبق مع إضافة وايلد مشروم.

طبق لينجويني دجاج مع روبيان سعره 86 ريال أما اسباجيتي كرات اللحم فأقل قليلًا 85 ريال.

وليمة العائلة وهي بيتزا مع باستا سعرها 225 ريال أما إذا كانت أطباق دجاج فقط فالسعر 235 ريال.

البيتزا

مارجريتا سعرها 62 ريال وذات الألوان الثلاثة أعلى قليلًا فسعرها 64 ريال.

بيتزا جوت تشيز مع قطع الطماطم المجففة بسعر 72 ريال أما فونجي أعلى قليلًا 76 ريال.

دجاج بيري بيري تقدم بسعر 69 ريال وهو نفس السعر لبيتزا البيبروني.

الساندوتشات

دجاج بارميجانا ساندوتش يقدم بسعر 59 ريال وهو نفس سعر الساندوتش إذا كان الصوص خرشوف أو ريحان.

برجر بياتو الإيطالي نفس السعر السابق.

دجاج بالليمون ساندوتش مضاف له جبنة موتزاريلا ذائبة سعره 59 ريال.

فروع مطعم بياتو

هناك عدة فروع لهذا المطعم بعد النجاح الكبير له في البداية وكثرة الزائرين للمطعم فنجد أن هناك فرعين في المنطقة الشرقية وفي الرياض وكذلك جدة أكثر من فرع والفترة القادمة تشير التوقعات إلى وجود عدة فروع أخرى لمطعم بياتو، أما مواعيد العمل فبدايتها من التاسعة في الصباح وتنتهي في الثانية بعد منتصف الليل طوال الأسبوع حتى أيام الجمعة نفس المواعيد.