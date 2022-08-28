برنامج التأهيل الشامل .. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل والأمراض المستحقة

برنامج التأهيل الشامل هو عبارة عن برنامج يهدف إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث حددت الوزارة الأمراض المستحقة للاستفادة من التأهيل الشامل وتغطية كافة مصروفات ذوي الإعاقات العقلية والجسدية، وذلك ضمن رؤية الوزارة من أجل تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع فئات مواطني المملكة.

الأمراض المستحقة الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية في السعودية الإعقات التي يمكن لأصحابها الاشتراك في البرنامج، والتي تتمثل فيما يلي:-

الإعاقة الحركية: تتمثل في الشلل النصفي، الشلل الثلاثي، الشلل الرباعي، بتر الطرفين العلويين أو السفلين أو أي منهم، القصر الشديد في الأطراف.

الإعاقة الحسية: تتمثل في فقدان حاسة النطق نهائيًا، فقدان حاسة السمع كليًا، ضعف حاسة السمع، فقدان البصر أو ضعف الرؤية.

الأمراض التي تسبب الإعاقة: تشمل أمراض القلب، السرطان، الفشل الكلوي، فشل الكبد، زراعة الأعضاء، الزهايمر، التوحد، الصرع، نقص المناعة المكتسب، متلازمة داون، متلازمة ساندروم، فقر الدم المنجلي.

الإعاقة العقلية: الانفصام، اضطراب الوسواس القهري، الاضطراب العقلي الشديد أو المتوسط، عدم الاتزان.

شروط الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل

أقرت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يلزم توافرها حتى يستفيد الشخص من البرنامج، والتي تتمثل فيما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يتجاوز عمره 45 عام وقت الإعاقة.

يشترط أن يكون الشخص مسجل مسبقًا في وزارة الموارد البشرية ويمتلك حساب خاص.

كما يشترط أن يكون ضمن المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة.

أن يحمل إعاقة ضمن الإعاقات والأمراض المستحقة التي أقرتها الوزارة.

توضيح نوع الإعاقة وتقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم 4 آلاف ريال سعودي.

خطوات التسجيل في البرنامج

يستطيع المستفيد التقديم في البرنامج من خلال إتباع عدة خطوات، تتمثل فيما يلي:-

أولاً، التوجه مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية. ثانيًا، يتم النقر على أيقونة “خدمات الوزارة”، ومنها اختيار “بوابة الخدمات الإلكترونية”. بعدها يتم إدخال رقم الهوية أو الإقامة وكتابة كلمة المرور. ثم يتم الانتقال تلقائيًا إلى النفاذ الوطني الموحد، والنقر على “الخدمات الإلكترونية”. ثم يتم النقر على خيار “خدمة تقييم الإعاقة” من ضمن الخدمات المتاحة. يقوم المستخدم بتحديد نوع الإعاقة وكافة التفاصيل ويضغط على كلمة “التالي”. ثم يقوم بإرفاق التقرير الطبي وينقر على زر “التالي”. من ثم يتم تسجيل كافة البيانات بدقة، والضغط مجددًا على كلمة “التالي”. وضع علامة صح أمام الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا، والضغط على كلمة “التالي”. وأخيرًا يتم النقر على “تقديم الطلب”، ثم تأكيد التقديم، حيث تظهر رسالة “تم تقديم طلبك بنجاح”.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مراكز التأهيل

تتمثل الأوراق المطلوب تقديمها الآتي:-