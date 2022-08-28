نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العودة للمدارس السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس السعودية تمكن أولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السعودية من شراء كافة مستلزمات المدارس للعام الدراسي الجديد 1444 بأسعار أقل من السعر الطبيعي بعد تقديم تخفيضات وخصومات عليها، حيث أن هذه العروض متاحة في المتاجر الإلكترونية، المعارض، المحلات، والمكتبات، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نقدم مجموعة من العروض على المستلزمات المدرسية.

موعد عودة المدارس في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد عودة الدراسة في جميع مدارس المملكة مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 21 من محرم 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

عروض العودة للمدارس السعودية 1444

تتيح مجموعة من المتاجر الإلكترونية والمكتبات عروض هائلة على جميع المستلزمات المدرسية تزامنًا مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس في جميع أنحاء المملكة، ومن أفضل هذه العروض ما يلي:-

عروض العودة للمدارس السعودية مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير خصومات وعروض هائلة على المستلزمات المدرسية بمختلف فئاتها، والتي تشمل ما يلي:-

روكو دفتر ملاحظة بسهر 19 ريال سعودي.

حقيبة ظهر جان سبورت سوبر بريك بسعر 129 ريال سعودي.

حقيبة ظهر أتريوم كلاسيكي بسعر 149 ريال.

كما يوجد حقيبة ظهر أديداس كلاسيك بسعر 99 ريال سعودي.

حقيبة زهور الخشخاش أديداس أوريجينالز كلاسيك بسعر 119 ريال.

حقيبة بعجلات جلو لاب بسعر 249 ريال سعودي.

كما متوفر حقيبة ظهر ديزني ميراكلس بسعر 79 ريال سعودي.

مسطرة فراري اسبورتس بسعر 6 ريال سعودي.

حقيبة مارفل سبايدر مان صغيرة بسعر 119 ريال.

حقيبة ظهر صغيرة ديزاين كارز بسعر 159 ريال.

عروض أمازون للمستلزمات المدرسية

كما يقدم متجر أمازون عروض غير مسبوقة على مختلف المستلزمات المدرسية، من أبرزها ما يلي:-

حقيبة ظهر ماركة ام كيه للبنات بسعر 184 ريال سعودي.

حقيبة مدرسية كبيرة عبارة عن ثلاث قطع بسعر 289.66 ريال سعودي.

كما متوفر حقيبة ظهر للكبار من الجنسين ماركة بوما بسعر 86 ريال سعودي.

حقيبة ظهر للبنين ماركة مارفيل شوب أفتجرز بسعر 138.4 ريال سعودي.

عروض موقع نون على الأدوات المدرسية

كما يقدم موقع نون عروض وخصومات ليس لها مثيل على الحقائب المدرسية، من أمثلتها ما يلي:-