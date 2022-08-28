عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السعودية 1444

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السعودية، حيث أن اكسترا من العلامات التجارية المعروفة التي توفر كافة الأجهزة الإلكترونية واكسسوارات الهواتف الذكية مثل الكوفرات والشواحن والسماعات وغيرها، حيث تأسست عام 2003 بواسطة الشركة المتحدة للإلكترونيات وأصبحت تدريجيًا من أشهر المتاجر الإلكترونية في السعودية وخارجها، حيث تمتلك 42 متجر إلكتروني داخل المملكة، كما تمتلك فرعين في سلطنة عمان والبحرين، وأهم ما يميز علامة اكسترا التجارية هو تقديم خدمة ما بعد البيع وخدمة الصيانة على كافة الأجهزة الإلكترونية.

علامة اكسترا جميع اكسسوارات الهواتف الذكية

توفر اكسترا عدة ماركات تجارية مشهورة، من أبرزها ما يلي:-

اكسسوارات ماركة أنكر:- كابل USB، باور بانك، شاحن سيارة، شاحن حائط.

اكسسوارات ماركة أبل:- سماعات، اير بودز، كابل USB، حافظات، شاحن سيارة، شاحن حائط، كابل لايتنج.

كما متوفر اكسسوارات ماركة هواوي:- ساعات، هدايا، كوفر فري بادز، مكبر صوت لاسلكي، سماعات.

ماركة بانزر جلاس:- كوفر شاشة هواوي، حماية شاشة أيفون، كوفر خلفي من الزجاج جلاكسي، كوفر واقي ساعات ذكية سامسونج جلاكسي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السعودية

تقدم علامة اكسترا عروض مميزة على الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية، والتي من أهمها ما يلي:-