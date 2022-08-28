نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السعودية 1444 في المقال التالي
عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السعودية، حيث أن اكسترا من العلامات التجارية المعروفة التي توفر كافة الأجهزة الإلكترونية واكسسوارات الهواتف الذكية مثل الكوفرات والشواحن والسماعات وغيرها، حيث تأسست عام 2003 بواسطة الشركة المتحدة للإلكترونيات وأصبحت تدريجيًا من أشهر المتاجر الإلكترونية في السعودية وخارجها، حيث تمتلك 42 متجر إلكتروني داخل المملكة، كما تمتلك فرعين في سلطنة عمان والبحرين، وأهم ما يميز علامة اكسترا التجارية هو تقديم خدمة ما بعد البيع وخدمة الصيانة على كافة الأجهزة الإلكترونية.
علامة اكسترا جميع اكسسوارات الهواتف الذكية
توفر اكسترا عدة ماركات تجارية مشهورة، من أبرزها ما يلي:-
- اكسسوارات ماركة أنكر:- كابل USB، باور بانك، شاحن سيارة، شاحن حائط.
- اكسسوارات ماركة أبل:- سماعات، اير بودز، كابل USB، حافظات، شاحن سيارة، شاحن حائط، كابل لايتنج.
- كما متوفر اكسسوارات ماركة هواوي:- ساعات، هدايا، كوفر فري بادز، مكبر صوت لاسلكي، سماعات.
- ماركة بانزر جلاس:- كوفر شاشة هواوي، حماية شاشة أيفون، كوفر خلفي من الزجاج جلاكسي، كوفر واقي ساعات ذكية سامسونج جلاكسي.
عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السعودية
تقدم علامة اكسترا عروض مميزة على الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية، والتي من أهمها ما يلي:-
- سماعات سوني رأس رياضية من اكسترا بخصم 45%، حيث يبلغ سعرها 99 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال سعودي.
- توزمي سماعة خارجية صغيرة الحجم باللون الرمادي بخصم 17%، حيث يبلغ سعرها 99 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال سعودي.
- سماعات سوني رأس لون أزرق بخصم 10%، حيث يبلغ سعرها حوالي 179 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.
- سماعات سوني رأس لون أحمر بخصم 45%، حيث يبلغ سعرها حوالي 99 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.
- هواوي واي 6 برايم لون بني بخصم 14%، بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 519 ريال.
- لونوفو تاب إي 7 بخصم 14%، حيث يبلغ سعره 299 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.
- شاحن ساعة مغناطيسي أبل لون أبيض بخصم 25%، حيث يبلغ السعر 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.
- كابل شاحن ساعة مغناطيسي ابل لون أبيض 2 متر بخصم 24%، وذلك بسعر 129 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.
- سوار ساعة 40 ملم أحمر اللون بخصم 76%، وذلك بسعر 149 ريال بدلاً من 609 ريال سعودي.
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